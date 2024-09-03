Врач Безрукавый рассказал о главной опасности сколиоза у детей

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
«Происхождение сколиоза до сих пор не полностью понятно, но здесь определенно играют роль гормональный, генетический или физический компоненты», — приводит слова эксперта 360.ru.
Также медик опроверг миф о том, что дети с сколиозом должны отказаться от физических упражнений. Он привел пример самого быстрого человека на планете Усэйна Болта, у которого есть это заболевание. По словам хирурга спорт помогает сохранить гибкость и силу тела, что помогает уменьшить боль.
Безрукавый подчеркнул, что раннее выявление сколиоза является очень важным фактором для лечения. Чем раньше пациент начнет бороться с этим заболеванием, тем выше шансы на успех. Однако в случае пренебрежения этим заболеванием могут возникнуть проблемы с дыханием и сердцем.