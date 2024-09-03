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Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Врач Безрукавый рассказал о главной опасности сколиоза у детей

3 сентября 2024, 15:51
Плохая осанка и тяжелые рюкзаки не всегда являются причиной развития сколиоза у детей. Об этом сообщил врач-хирург Алексей Безрукавый.

«Происхождение сколиоза до сих пор не полностью понятно, но здесь определенно играют роль гормональный, генетический или физический компоненты», — приводит слова эксперта 360.ru.

Также медик опроверг миф о том, что дети с сколиозом должны отказаться от физических упражнений. Он привел пример самого быстрого человека на планете Усэйна Болта, у которого есть это заболевание. По словам хирурга спорт помогает сохранить гибкость и силу тела, что помогает уменьшить боль.

Безрукавый подчеркнул, что раннее выявление сколиоза является очень важным фактором для лечения. Чем раньше пациент начнет бороться с этим заболеванием, тем выше шансы на успех. Однако в случае пренебрежения этим заболеванием могут возникнуть проблемы с дыханием и сердцем.

#Алина Ибрагимова
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