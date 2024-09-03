Врач Безрукавый рассказал о главной опасности сколиоза у детей

Также медик опроверг миф о том, что дети с сколиозом должны отказаться от физических упражнений. Он привел пример самого быстрого человека на планете Усэйна Болта, у которого есть это заболевание. По словам хирурга спорт помогает сохранить гибкость и силу тела, что помогает уменьшить боль.