Как подготовить организм к осени

5. Активный образ жизни поможет пережить осенний период. Для этого нужно подобрать оптимальный уровень физических нагрузок, которые улучшат питание тканей организма. Утренняя зарядка, йога, специальная гимнастика или фитнес — это не так важно, главное, чтобы нагрузка была эффективной, а вы получали удовольствие и прилив бодрости. Так же прекрасно подходит плавание. Однако, если у вас нет времени на подобные занятия, можно проводить пешие прогулки по два километра в день и минимум три дня в неделю. На прогулку одевайтесь правильно, чтобы не вспотеть и не замерзнуть. А от интенсивных физических нагрузок на свежем воздухе лучше откажитесь — может возникнуть резкая потеря тепла, что приведет к обострению радикулита и простудных заболеваний.