Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В межсезонье иммунная система организма начинает перестраиваться на похолодание, а значит, начинаются обострения хронических заболеваний. Общественная служба новостей выяснила, как подготовить организм к осени.
Организму с пониженной иммунной системой очень сложно противостоять плохой погоде, инфекциям и простудам. Поэтому относитесь к своему иммунитету с вниманием и поддерживайте его в трудный период.
Некоторые люди наступление холодной погоды переносят тяжелее. В группе риска:
1. Помните, что витамины в организме не накапливаются, а усваиваются и остатки выводятся. Поэтому стремитесь есть полезную, насыщенную витаминами, минералами и полезными веществами пищу, особенно богатую витамином С и витаминами группы В. Витамина С много в сладком перце, мороженной черной смородине, цитрусовых, киви. Витамины группы В отвечают за здоровую кожу, хорошую нервную систему и за многое другое. Мясо, рыба, молочные продукты, яйца и зерновые богаты витаминами группы В.
Обязательно делайте акцент на железо. Употребляйте морепродукты, мясо, яйца, печень и яблоки с кожурой.
Не отказывайтесь от кисломолочных продуктов. Наоборот осенью увеличьте их потребление. Йогурты, ряженка, кефир и простокваша — лучшие ваши друзья. Они помогут развиваться хорошей микрофлоре кишечника. А это очень важно при поддержании иммунной системы.
2. Берегите свою печень. Она играет важную роль в выработке интерферона и антител. Поэтому в переходный период относитесь к печени с заботой, не перегружайте ее жирной и тяжёлой пищей. Откажитесь или значительно уменьшите копчености, жирную свинину, сладкие жирные десерты, жареные блюда и алкоголь. Любителям мяса стоит перейти на кролика, индейку и курицу. Особенно полезна в этот период морская рыба, богатая йодом — это важно для щитовидной железы. Включите в рацион каши из цельного зерна, сухофрукты, богатые калием и магнием, а так же мёд.
3. Очень важно в этот период высыпаться. Около 70% мелатонина при нормальном распорядке сна вырабатывается с 2 ночи до 5 утра. Те люди, кто работает по ночам, имеют сбой выработки мелатонина. В результате у них ухудшается состояние здоровья. Чтобы избежать подобных осложнений, ложитесь спать в 22 часа или на крайний случай в 23 часа, но не позже. Постель должна быть удобной и комфортной, а сон крепким и продолжительным.
4. Одевайтесь по сезону. Кожа человека имеет в десятки раз больше рецепторов, реагирующих на холод, чем отвечающих на тепло.
Под воздействием низкой температуры в теле человека происходят разные процессы, которые вызывают проблемы. Например, спазм сосудов слизистой носа уменьшает обогрев вдыхаемого воздуха, что приводит к снижению очистки воздуха от болезнетворных бактерий. Или спазм сосудов в теле меняют частоту сердечных сокращений и дыхания, снижается секреторная функция желудка, усиливаются аллергические реакции и подвергается воздействию нервная система.
Приобретайте теплую комфортную одежду. Отдавайте предпочтение натуральным материалам. Не забудьте о защите рук, ног и головы от переохлаждения.
5. Активный образ жизни поможет пережить осенний период. Для этого нужно подобрать оптимальный уровень физических нагрузок, которые улучшат питание тканей организма. Утренняя зарядка, йога, специальная гимнастика или фитнес — это не так важно, главное, чтобы нагрузка была эффективной, а вы получали удовольствие и прилив бодрости. Так же прекрасно подходит плавание. Однако, если у вас нет времени на подобные занятия, можно проводить пешие прогулки по два километра в день и минимум три дня в неделю. На прогулку одевайтесь правильно, чтобы не вспотеть и не замерзнуть. А от интенсивных физических нагрузок на свежем воздухе лучше откажитесь — может возникнуть резкая потеря тепла, что приведет к обострению радикулита и простудных заболеваний.
6. Водные процедуры вам в помощь. Соблюдайте правила личной гигиены, мойте тщательно руки с мылом. Промывайте регулярно носовую полость соленой водой, чтобы избавиться от микробов, попавших на слизистые носа.
7. Снижение выработки мелатонина влияет на синтез серотонина — гормона счастья. А это приводит к уязвимости к стрессам. Эмоциональное состояние влияет на иммунитет и в результате есть много шансов заболеть.
Хорошим вариантом могут стать отвары и настои лекарственных трав: корня валерианы, пустырника, толокнянки, мяты и чабреца и других.
Чаще устраивайте себе отдых, принимайте расслабляющие ванны с солью и ароматическими маслами, слушайте спокойную классическую или расслабляющую музыку.
8. Обратите внимание на жилищные условия. В квартире не должно быть выше +20 градусов Цельсия, а влажность должна быть 50 — 60%. Влажность выше 60% создаст благоприятные условия для появления плесени. А при пониженной влажности в 30 — 40% сохнут слизистые носоглотки. При температуре выше +20 градусов создается благоприятная среда для быстрого развития болезнетворных бактерий. А перегрев организма приводит к нарушению водно–электролитного баланса и плохому сну. Следите за своим самочувствием, главное чтобы вы не потели, а кровообращение не усиливалось.