Роспотребнадзор предупредил о высоком риске заражения птичьим гриппом в России

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что заражение птичьим гриппом возможно не только от птиц, но и от других животных, таких как коровы. По его словам, болезнь станет особенно опасной для людей, если вирус начнёт передаваться воздушно-капельным путём от человека к человеку, как коронавирус.