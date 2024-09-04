Роспотребнадзор предупредил о высоком риске заражения птичьим гриппом в России

Posted Вчера, 15:24
Published Вчера, 15:24
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Попова выступила с этим заявлением на Восточном экономическом форуме, отметив, что в текущих условиях актуален вопрос вакцинации против птичьего гриппа, пишет 360.ru.
Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что заражение птичьим гриппом возможно не только от птиц, но и от других животных, таких как коровы. По его словам, болезнь станет особенно опасной для людей, если вирус начнёт передаваться воздушно-капельным путём от человека к человеку, как коронавирус.
Основными симптомами птичьего гриппа являются высокая температура, головная боль и кашель, уточнил Жемчугов. Определить наличие вируса можно только с помощью лабораторных исследований. Вспышку птичьего гриппа недавно зафиксировали в Ростовской области.