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Posted Вчера, 15:24

Published Вчера, 15:24

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Updated Сегодня, 07:35

Роспотребнадзор предупредил о высоком риске заражения птичьим гриппом в России

4 сентября 2024, 15:24
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что риск распространения птичьего гриппа в России остаётся высоким. Она подчеркнула важность вакцинации для людей, работающих с птицами, чтобы предотвратить заражение.

Попова выступила с этим заявлением на Восточном экономическом форуме, отметив, что в текущих условиях актуален вопрос вакцинации против птичьего гриппа, пишет 360.ru.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что заражение птичьим гриппом возможно не только от птиц, но и от других животных, таких как коровы. По его словам, болезнь станет особенно опасной для людей, если вирус начнёт передаваться воздушно-капельным путём от человека к человеку, как коронавирус.

Основными симптомами птичьего гриппа являются высокая температура, головная боль и кашель, уточнил Жемчугов. Определить наличие вируса можно только с помощью лабораторных исследований. Вспышку птичьего гриппа недавно зафиксировали в Ростовской области.

#Алина Ибрагимова
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