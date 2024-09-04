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Шашисты Самарской области завоевали 24 медали на всероссийский соревнованиях

4 сентября 2024, 18:20
Турнир «Волжские зори» проходил в 63-м регионе. Спортсмены губернии заняли первое место в общекомандном зачете.

В 37-й раз в Самаре прошли соревнования по русским шашкам «Волжские зори». Турнир посвящен памяти заслуженного тренера России, первого президента областной федерации шашек Айзика Рабиновича. В этом году партии разыграли 170 человек из 14 регионов.

Шашисты губернии завоевали восемь золотых, 11 серебряных и пять бронзовых медалей. В командном зачете они стали первыми, сообщает sovainfo.ru.

— Такого успешного выступления на домашних соревнованиях давно не было, — говорит президент федерации шашек Самарской области Олег Дашков. — У нас есть победители и призеры во всех возрастных группах.

Он отметил игру самых юных шашистов (до девяти лет). Султан Канюкаев и Михаил Черноземов из Самары, Андрей Милосердов из Волжского района и Никита Пыренков из Тольятти выиграли по несколько медалей. Для Канюкаева и Черноземова «Волжские зори» стали этапом подготовки к первенству мира, которое пройдет в Турции.

Среди юношей и девушек до 14 и до 17 лет на пьедестал почета поднимались Дмитрий Ероскин, Роман Улендеев, Ульяна Батаева, Егор Голодяев из Самары и Илья Загряжский из Тольятти.

В женском турнире самарчанка Мария Звада бросила вызов более титулованным соперницам — гроссмейстерам Юлии Медведевой из Калужской области и Татьяне Тетериной из Московской области. Она завоевала две золотые и одну серебряную медали.

Среди мужчин в классической программе и блице сильнейшим был Олег Дашков. В быстрой игре победил Юрий Королев из Тулы. Завтра они и еще один участник «Волжских зорь», действующий чемпион России Дамир Рысаев из Башкирии примут участие в чемпионате мира. Соревнования пройдут в подмосковном Одинцове.

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