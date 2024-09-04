Шашисты Самарской области завоевали 24 медали на всероссийский соревнованиях

Он отметил игру самых юных шашистов (до девяти лет). Султан Канюкаев и Михаил Черноземов из Самары, Андрей Милосердов из Волжского района и Никита Пыренков из Тольятти выиграли по несколько медалей. Для Канюкаева и Черноземова «Волжские зори» стали этапом подготовки к первенству мира, которое пройдет в Турции.