Стало известно, готовы ли самарцы проходить собеседование с ИИ

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Согласно исследованиям, 8% соискателей безоговорочно доверяют искусственному интеллекту. Почти половина (42%) не против участия нейросетей, но только в том случае, если основной контроль за процессом будет лежать на людях, пишет sovainfo.ru.
А 40% респондентов остаются при мнении, что ИИ на данном этапе развития пока нельзя доверять собеседования.
Готовность побеседовать с искусственным интеллектом выразили 14% опрошенных, еще 36% согласились бы пройти промежуточное интервью, и то скорее из любопытства. 30% проигнорировали бы подобное предложение, а 20% — категорически откажутся.
Примечательно, что к ИИ более расположены мужчины, а также люди младше 34 лет. Говоря о доходах, то ничего не имеют против нейросетей самарцы с заработной платой выше 100 тысяч рублей.