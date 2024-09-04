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Posted Сегодня, 18:44

Published Сегодня, 18:44

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

Стало известно, готовы ли самарцы проходить собеседование с ИИ

4 сентября 2024, 18:44
Аналитики провели опрос и выяснили, что только 14% местных жителей не смущает искусственный интеллект при приеме на работу.

Согласно исследованиям, 8% соискателей безоговорочно доверяют искусственному интеллекту. Почти половина (42%) не против участия нейросетей, но только в том случае, если основной контроль за процессом будет лежать на людях, пишет sovainfo.ru.

А 40% респондентов остаются при мнении, что ИИ на данном этапе развития пока нельзя доверять собеседования.

Готовность побеседовать с искусственным интеллектом выразили 14% опрошенных, еще 36% согласились бы пройти промежуточное интервью, и то скорее из любопытства. 30% проигнорировали бы подобное предложение, а 20% — категорически откажутся.

Примечательно, что к ИИ более расположены мужчины, а также люди младше 34 лет. Говоря о доходах, то ничего не имеют против нейросетей самарцы с заработной платой выше 100 тысяч рублей.

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