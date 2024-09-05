Эксперт рассказал, как изменятся цены на авто после повышения утильсбора

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:59
Впрочем, об ажиотажном спросе на авторынке говорить не приходится — цены на авто уже сейчас довольно высоки, а очередное повышение ключевой ставки ЦБ сделало автокредиты менее доступными для населения. Об этом в разговоре с Общественной службой новостей рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто.
Отметим, что проект постановления о повышении утильсбора пока еще не принят и находится на стадии обсуждения. Если правительство одобрит соответствующий проект, с 1 октября 2024 года все автомобили в РФ вырастут в цене. Так, если сейчас утильсбор на китайские легковые авто с двигателем объемом 1-2 литра составляет 306 тысяч рублей, то в следующем месяце он вырастет до 556 тысяч, а в январе достигнет 667 тысяч. В дальнейшем ставка утильсбора будет ежегодно индексироваться, и к 2030 году за легковушку из Поднебесной придется доплатить более миллиона рублей.
Собственно, утильсбор — это единоразовый платеж, который выплачивает производитель, покупатель или импортер за переработку автомобилей после их эксплуатации. Утилизационный сбор применяется как к ввозимым в РФ машинам, так и к производящимся внутри страны.
«Цены на рынке автомобилей сейчас пока достаточно стабильны в силу того, что установилось хрупкое равновесие между спросом и предложением. Но оно всячески нарушается, причем, к сожалению, со стороны государства. Во-первых, учётная ставка очень высока. Соответственно, и кредит сейчас дорогой. Во-вторых, учётную ставку обещают поднять еще выше. Что будет в этом случае, я даже боюсь предположить», — говорит Игорь Моржаретто.
Дальнейшие изменения цен на российском авторынке прежде всего зависят от того, будут ли повышать утильсбор или нет, отметил эксперт.
«Если повысят утильсбор, это, безусловно, приведет к резкому росту цен на авторынке. А в правительстве по этому поводу, говорят, есть консенсус — постановление ещё не подписано, но, наверное, так оно и будет, — заметил собеседник издания. — При этом рынок сейчас растёт, по итогам августа есть серьёзный рост. Это потому, что начинается паническая спекуляция, народ бежит покупать машины, хотя, может, они ему не очень нужны. Если дистрибьюторы и дилеры сейчас завезут какое-то количество машин, цены ещё какое-то время будут на более-менее прежнем уровне, но дальше они начнут повышаться абсолютно по всему сегменту».
Моржаретто отметил, что, хотя потребительская активность на авторынке и выросла в последние месяцы, она все еще достаточно слабая. При этом, добавил он, согласно прогнозу РОАД, повышение утильсбора и ключевой ставки ЦБ в конечном итоге приведет к двукратному сокращению числа россиян, рассматривающих покупку нового автомобиля.
О том, как будут расти цены в случае приятия проекта по повышению утильсбора, эксперт говорит:
«Цены будут расти, но не ступенькой. Стоимость каких-то машин вырастет сразу — в основном тех, которые привозят по параллельному импорту, если нет их запаса. А если запас есть, то, соответственно, цены будут расти потихоньку».