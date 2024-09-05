Эксперт рассказал, как изменятся цены на авто после повышения утильсбора

Отметим, что проект постановления о повышении утильсбора пока еще не принят и находится на стадии обсуждения. Если правительство одобрит соответствующий проект, с 1 октября 2024 года все автомобили в РФ вырастут в цене. Так, если сейчас утильсбор на китайские легковые авто с двигателем объемом 1-2 литра составляет 306 тысяч рублей, то в следующем месяце он вырастет до 556 тысяч, а в январе достигнет 667 тысяч. В дальнейшем ставка утильсбора будет ежегодно индексироваться, и к 2030 году за легковушку из Поднебесной придется доплатить более миллиона рублей.