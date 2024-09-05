Гостиничный комплекс и рестораны появятся на берегу Камы

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Мы обратились в компанию UDS, чтобы узнать, что ждет горожан в самом сердце Перми в ближайшем будущем.
— На берегу Камы совсем скоро откроется уникальный комплекс от UDS с апартаментами бизнес-класса, видовым рестораном итальянской кухни Уиллиама Ламберти, гостиницей Hampton by Hilton, конференц-залами, спа и гастробистро Tehnikum холдинга White Rabbit Family.
В будущем здесь появится бизнес-центр с удобным коворкингом и разнообразными офисными пространствами — рассказала исполнительный директор «Аквавита» Мария Ермакаева.
Мишленовский уровень в Перми
Уиллиам Ламберти — один из самых ярких и концептуальных рестораторов Москвы, в России он уже больше 25 лет: сотрудничал с ресторатором Аркадием Новиковым, был бренд-шефом сети «Азбука вкуса», создал популярные рестораны на Большой Никитской и Патриарших в Москве. При этом за его плечами опыт работы в мишленовских ресторанах Неаполя, Флоренции и Лондона. Наших гостей в Перми ждёт свежая интерпретация итальянской кухни и эстетика времён Феллини. Мы гордимся сотрудничеством с Ламберти. Когда-то он выбирал между Нью-Йорком и Москвой, победило любопытство и желание открывать новое. Такой подход заслуживает восхищения. Важно находить своих людей — с ними можно менять мир!
Еще одно гастрономическое открытие для жителей и гостей Перми — совместный проект ресторатора Бориса Зарькова и бренд-шефа Владимира Мухина — гастробистро Tehnikum. Ресторан площадью около 500 м² и большой летней верандой. В ресторане одновременно смогут разместиться более 100 гостей.
Поскольку многофункциональный комплекс на Окулова находится на месте бывшего ДК «Телта», в дизайне планируется отразить элементы дворца культуры, которые были символом некогда знакового места для пермяков. Так девелопер UDS совместно с партнером — ресторанным альянсом WRF подчеркивают уважение к истории локации, а также внимание к деталям.
«В Перми мы подписали договор коммерческой концессии на бренд Техникум — современное гастробистро с авторской кухней, нескучной едой и коктейлями на каждый день. В части дальнейшей экспансии решение будет принято после открытия первого ресторана» — прокомментировали в ресторанном альянсе WRF.
Спа-комплекс, которому нет аналогов
По заложенным идеям, решениям и услугам комплекс не имеет аналогов в Поволжье и на Урале. Это будет необыкновенный синтез традиций русской бани и современных технологий. Проект разработан специалистами, возрождающими банную культуру в Уфе, Екатеринбурге и Ижевске. Уникальная система вентиляции будет обновлять воздух в парных каждый час. Огромная печь-каменка весом в 40 тонн моментально испаряет воду, выдавая мелкодисперсный, лёгкий пар. В проекте предусмотрены купели с ледяной водой, обливные устройства, большой бассейн и джакузи. Комплекс будет популярен в любую погоду.
Забота о городском пространстве
О благоустройстве территории в новой локации мы поговорили с директором пермского филиала UDS Максимом Федотовым:
«Городское пространство вокруг комплекса тоже преображается. В этом году администрация города завершила реконструкцию старинного сада Гоголя, который находится рядом.
Создана новая система освещения, установлены скамейки, обновлено покрытие пешеходных дорожек. Пространство вокруг комплекса на Окулова, 14 станет продолжением лучшего прогулочного маршрута Перми. Мы добавим парадную площадь с фонтаном и озеленение: сохраним все взрослые деревья и посадим многолетние кустарники. Здесь можно будет встречаться, общаться, обедать или ужинать на открытом воздухе. Полный перезапуск территории!».
На текущий момент близится к финалу реализация I этапа строительства многофункционального комплекса: завершается монтаж всех инженерных систем, ведется внутренняя отделка помещений, приступили к реализации II этапа.
«UDS педантично подходит к выбору партнеров и подрядчиков, чтобы гарантировать высокий уровень сервиса и управления объектами. Введенные против Российской Федерации санкции оказали влияние на темпы строительства: необходимо было заместить большую часть оборудования, которая производилась в странах, поддержавших ограничения. В связи с этим значительное время занял поиск партнеров, которые были готовы сотрудничать с нами как с российской компанией. Важно было заменить заявленные ранее материалы и оборудование без потери качества», — поделился Максим Федотов.
Об открытии компания UDS сообщит позднее.
*УДС-груп
Техникум
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