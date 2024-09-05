Гостиничный комплекс и рестораны появятся на берегу Камы

Уиллиам Ламберти — один из самых ярких и концептуальных рестораторов Москвы, в России он уже больше 25 лет: сотрудничал с ресторатором Аркадием Новиковым, был бренд-шефом сети «Азбука вкуса», создал популярные рестораны на Большой Никитской и Патриарших в Москве. При этом за его плечами опыт работы в мишленовских ресторанах Неаполя, Флоренции и Лондона. Наших гостей в Перми ждёт свежая интерпретация итальянской кухни и эстетика времён Феллини. Мы гордимся сотрудничеством с Ламберти. Когда-то он выбирал между Нью-Йорком и Москвой, победило любопытство и желание открывать новое. Такой подход заслуживает восхищения. Важно находить своих людей — с ними можно менять мир!