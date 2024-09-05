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Published Сегодня, 07:57

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Психолог рассказала, как настроить ребенка на учебу после каникул

5 сентября 2024, 07:57
Лето — это время отдыха, приключений и беззаботности. Но после долгожданных каникул возвращаться к рабочим будням или урокам бывает непросто. Как настроить себя на продуктивную работу или учебу после летнего сезона? Как справиться с ленью и усталостью?

Психолог Дарья Дугенцова в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей дала несколько советов относительно этого, которые помогут вам и вашим детям плавно вернуться в рабочий ритм и с энтузиазмом встретить новый сезон.

По ее мнению, этим лучше заняться заранее: выстраивать режим, а детям начинать есть ту еду, которую будут давать в учебном заведении.

«Можно хотя бы готовить по рецептам и +/- те же продукты использовать. Два самых главных компонента — это режим и еда. У взрослых, в принципе, то же самое. Незадолго до рабочих и учебных дней включаться по чуть-чуть», — указала специалист.

Дугенцова пояснила, что люди должны по чуть-чуть читать, заниматься рабочими процессами, заново тренировать саморегуляцию, продумывать план работы, как вы будете реализовывать те или иные задачи

«Начав с этого, психика потихоньку будет подготавливаться. и когда вы придете на работу или учебу, вы не испытаете стресс, за счет того, что уже подготовились».
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