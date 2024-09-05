Психолог рассказала, как настроить ребенка на учебу после каникул

Лето — это время отдыха, приключений и беззаботности. Но после долгожданных каникул возвращаться к рабочим будням или урокам бывает непросто. Как настроить себя на продуктивную работу или учебу после летнего сезона? Как справиться с ленью и усталостью?