Психолог рассказала, как настроить ребенка на учебу после каникул

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Психолог Дарья Дугенцова в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей дала несколько советов относительно этого, которые помогут вам и вашим детям плавно вернуться в рабочий ритм и с энтузиазмом встретить новый сезон.
По ее мнению, этим лучше заняться заранее: выстраивать режим, а детям начинать есть ту еду, которую будут давать в учебном заведении.
«Можно хотя бы готовить по рецептам и +/- те же продукты использовать. Два самых главных компонента — это режим и еда. У взрослых, в принципе, то же самое. Незадолго до рабочих и учебных дней включаться по чуть-чуть», — указала специалист.
Дугенцова пояснила, что люди должны по чуть-чуть читать, заниматься рабочими процессами, заново тренировать саморегуляцию, продумывать план работы, как вы будете реализовывать те или иные задачи
«Начав с этого, психика потихоньку будет подготавливаться. и когда вы придете на работу или учебу, вы не испытаете стресс, за счет того, что уже подготовились».