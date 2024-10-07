«Ни за что штраф!» Что делать, если столкнулся с проблемой оплаты проезда

Ее муж Виктор Волегов ездил на автобусе этого маршрута до Перми-2 и обратно, чтобы сдать в кассах железнодорожного вокзала билеты на поезд дальнего следования. На обратном пути в салон автобуса №56 зашли контролеры. В полной уверенности, что всё оплачено, мужчина протянул телефон. Но система выдала, что оплаты не было. Контролер пригрозила мужчине вызовом полиции, составила протокол об административном правонарушении, штраф — 2500 рублей. Он с вынесенным решением не согласился, поехал на Уральскую, 108а, в офис «Пермгорэлектротранс», там с него взяли объяснительную.