«Ни за что штраф!» Что делать, если столкнулся с проблемой оплаты проезда

Posted 7 октября, 07:30
Published 7 октября, 07:30
Modified 9 октября, 03:00
Updated 9 октября, 03:00
По словам Нины Аняновой, в автобусе №56 не работал валидатор, устройство, к которому пассажиры подносят банковские карты и проездные, чтобы зафиксировать поездку и оплатить проезд.
Ее муж Виктор Волегов ездил на автобусе этого маршрута до Перми-2 и обратно, чтобы сдать в кассах железнодорожного вокзала билеты на поезд дальнего следования. На обратном пути в салон автобуса №56 зашли контролеры. В полной уверенности, что всё оплачено, мужчина протянул телефон. Но система выдала, что оплаты не было. Контролер пригрозила мужчине вызовом полиции, составила протокол об административном правонарушении, штраф — 2500 рублей. Он с вынесенным решением не согласился, поехал на Уральскую, 108а, в офис «Пермгорэлектротранс», там с него взяли объяснительную.
Нина Анянова отмечает, что протокол составили в 13.41, а оплата — судя по данным онлайн-банка прошла в 13.18. «Штраф ни за что! — Возмущается пермячка. — Мы должны отдать 2500 за то, что их система не работает? И знаете что, думаю — мы не первые и не последние такие».
На этой неделе журналист Properm.ru стала свидетелем массовой поломки валидаторов в трамвае маршрута №7. Валидаторы не считывали проездные, как минимум 15 человек пытались провести оплату, подносили проездные и карты к считывающим устройствам, но те отвечали грозным сигналом и надписью об ошибке.
Редакция обратилась с запросом в «Пермгорэлектротранс» с просьбой пояснить, что делать в таких ситуациях, если валидатор не сработал, если карту не считывает?
Как прокомментировали в департаменте дорог и транспорта, пассажиры, несмотря ни на что, обязаны оплатить проезд. «К сожалению, ряд пассажиров, действительно, иногда совершают ошибки при оплате проезда, которые могут привести к административной ответственности», — заявили в ведомстве.
По данным департамента, действующее законодательство однозначно регламентирует порядок проезда в общественном транспорте.
Согласно постановления правительства РФ №1586 проезд в общественном транспорте осуществляется по билетам. Безбилетным же признаётся лицо, которое было обнаружено в общественном транспорте без билета (физического или электронного).
Попадание карты в стоп-лист или её не считывание валидатором не может быть основанием для бесплатного проезда. Единственным исключением, когда пассажир может не быть привлечён к ответственности — это наличие у пассажира безлимитного проездного. В этом случае можно подтвердить его наличие на транспортной карте контролёру через приложение. Поездки пассажира в этой ситуации считаются предоплаченными.
Таким образом, при оплате картой, пассажиру необходимо убедиться, что поездка была зарегистрирована. На экране регистрация подтверждается соответствующей надписью. Если же валидатор отказал в оплате проезда по карте — загорелась красная надпись, звук предостережения прозвучал, необходимо, по данным департамента дорог и транспорта, «оплатить проезд иным способом».
Если карта на момент поездки находится в стоп-листе, валидатор откажет в оплате текущей поездки, система будет пытаться вывести карту из стоп-листа, списав прошлую поездку. А текущая поездка остается неоплаченной. Система попадания карты в стоп-листы зависит от особенностей работы всех систем оплаты проезда, не имеющих онлайн связи с банком. Транзакции же по виртуальным транспортным картам проходят, в большинстве случаев, в режиме онлайн.
«Зачастую пассажиры слишком быстро убирают карту от валидатора, не давая системе времени на списание поездки. В этом случае карту необходимо подержать подольше», — пояснили в департаменте.
Составленный акт о безбилетном проезде не обязательно приводит к штрафу. Пассажир может предоставить в департамент транспорта доказательство регистрации поездки. Если электронный билет в системе оплаты проезда был сформирован за конкретную поездку — штраф назначен не будет. Также спорные ситуации могут возникать и в ходе проверки билетов. Это также возможно проверить, сняв записи с регистраторов контролёров или с камер видеонаблюдения, установленных в салоне автобуса или трамвая.
Также в департаменте транспорта отметили, что системных сбоев в работе валидаторов на данный момент нет. Да, они, как и любая техника могут выходить из строя. Однако, в случае локальных сбоев, перевозчику выносятся штрафы за неработающее оборудование.
Сейчас прорабатывается система мониторинга валидаторов для повышения надежности их работы, а при переходе на новые контракты с перевозчиками, их количество в салоне будет увеличено. Дополнительно в этом году планируется начать внедрение новых функций — оплаты через Bluetooth, а также через СБП без необходимости пополнения транспортной карты.
Если все же вы уверены, что дело в валидаторе, а не в вашей карте, то проезд надо оплатить либо на другом валидаторе, либо иным способом — наличные, виртуальная карта.
Если безлимитный проездной, то оплачивать где-то еще не нужно и штраф не будут выписывать, поскольку поездки предоплачены. Можно сообщить о неработающем устройстве водителю, он оставит заявку об этом при заходе в депо/парк.
Адвокат Иван Хозяйкин прокомментировал для Properm.ru, какие у пассажиров есть права, обязанности и возможности избежать штрафа.
«Обязанность по оплате проезда возникает у пассажира при входе в транспортное средство. Если валидатор неисправен, то пассажир должен предпринять попытку оплатить иным способом, например через водителя. Обеспечить рейс возможностью оплаты различными способами — уже обязанность перевозчика. Если пассажир попытался оплатить иным способом, но такая возможность отсутствовала, например у водителя неисправен терминал для оплаты, то вины пассажира нет», — пояснил юрист.
Возможна ситуация, когда оплатить проезд не получается только у конкретного пассажира, например, в связи с неисправностью карты, то тут уже ответственность лежит на пассажире. «В любом случае, во всех спорных ситуациях необходимо делать запись в акте, где подробно необходимо описать ситуацию и какие попытки со стороны пассажира предпринимались для оплаты проезда», — советует Иван Хозяйкин.