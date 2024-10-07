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Posted 7 октября, 07:30

Published 7 октября, 07:30

Modified 9 октября, 03:00

Updated 9 октября, 03:00

Пермяка оштрафовали из-за сбоя работы валидатора

«Ни за что штраф!» Что делать, если столкнулся с проблемой оплаты проезда

7 октября 2024, 07:30
Фото: properm.ru

Пермяка оштрафовали из-за сбоя работы валидатора

В редакцию Properm.ru обратилась жительница Перми Нина Анянова с просьбой помочь разобраться в ситуации, которая приключилась с её мужем. Его, по словам пермячки, оштрафовали «ни за что». Вернее, штраф ему выписали за безбилетный проезд. Но «зайцем» он стал не по своей вине.

По словам Нины Аняновой, в автобусе №56 не работал валидатор, устройство, к которому пассажиры подносят банковские карты и проездные, чтобы зафиксировать поездку и оплатить проезд.

Ее муж Виктор Волегов ездил на автобусе этого маршрута до Перми-2 и обратно, чтобы сдать в кассах железнодорожного вокзала билеты на поезд дальнего следования. На обратном пути в салон автобуса №56 зашли контролеры. В полной уверенности, что всё оплачено, мужчина протянул телефон. Но система выдала, что оплаты не было. Контролер пригрозила мужчине вызовом полиции, составила протокол об административном правонарушении, штраф — 2500 рублей. Он с вынесенным решением не согласился, поехал на Уральскую, 108а, в офис «Пермгорэлектротранс», там с него взяли объяснительную.

Нина Анянова отмечает, что протокол составили в 13.41, а оплата — судя по данным онлайн-банка прошла в 13.18. «Штраф ни за что! — Возмущается пермячка. — Мы должны отдать 2500 за то, что их система не работает? И знаете что, думаю — мы не первые и не последние такие».

Муж Нины Аняновой Виктор Волегов редко пользуется общественным транспортом, поэтому растерялся, когда контролер стал выписывать штраф. Как позже выяснилось, оплата прошлаМуж Нины Аняновой Виктор Волегов редко пользуется общественным транспортом, поэтому растерялся, когда контролер стал выписывать штраф. Как позже выяснилось, оплата прошла
Муж Нины Аняновой Виктор Волегов редко пользуется общественным транспортом, поэтому растерялся, когда контролер стал выписывать штраф. Как позже выяснилось, оплата прошла. Фото: properm.ru

На этой неделе журналист Properm.ru стала свидетелем массовой поломки валидаторов в трамвае маршрута №7. Валидаторы не считывали проездные, как минимум 15 человек пытались провести оплату, подносили проездные и карты к считывающим устройствам, но те отвечали грозным сигналом и надписью об ошибке.

Редакция обратилась с запросом в «Пермгорэлектротранс» с просьбой пояснить, что делать в таких ситуациях, если валидатор не сработал, если карту не считывает?

Как прокомментировали в департаменте дорог и транспорта, пассажиры, несмотря ни на что, обязаны оплатить проезд. «К сожалению, ряд пассажиров, действительно, иногда совершают ошибки при оплате проезда, которые могут привести к административной ответственности», — заявили в ведомстве.

По данным департамента, действующее законодательство однозначно регламентирует порядок проезда в общественном транспорте.

Согласно постановления правительства РФ №1586 проезд в общественном транспорте осуществляется по билетам. Безбилетным же признаётся лицо, которое было обнаружено в общественном транспорте без билета (физического или электронного).

Попадание карты в стоп-лист или её не считывание валидатором не может быть основанием для бесплатного проезда. Единственным исключением, когда пассажир может не быть привлечён к ответственности — это наличие у пассажира безлимитного проездного. В этом случае можно подтвердить его наличие на транспортной карте контролёру через приложение. Поездки пассажира в этой ситуации считаются предоплаченными.

Таким образом, при оплате картой, пассажиру необходимо убедиться, что поездка была зарегистрирована. На экране регистрация подтверждается соответствующей надписью. Если же валидатор отказал в оплате проезда по карте — загорелась красная надпись, звук предостережения прозвучал, необходимо, по данным департамента дорог и транспорта, «оплатить проезд иным способом».

Если карта на момент поездки находится в стоп-листе, валидатор откажет в оплате текущей поездки, система будет пытаться вывести карту из стоп-листа, списав прошлую поездку. А текущая поездка остается неоплаченной. Система попадания карты в стоп-листы зависит от особенностей работы всех систем оплаты проезда, не имеющих онлайн связи с банком. Транзакции же по виртуальным транспортным картам проходят, в большинстве случаев, в режиме онлайн.

«Зачастую пассажиры слишком быстро убирают карту от валидатора, не давая системе времени на списание поездки. В этом случае карту необходимо подержать подольше», — пояснили в департаменте.

Составленный акт о безбилетном проезде не обязательно приводит к штрафу. Пассажир может предоставить в департамент транспорта доказательство регистрации поездки. Если электронный билет в системе оплаты проезда был сформирован за конкретную поездку — штраф назначен не будет. Также спорные ситуации могут возникать и в ходе проверки билетов. Это также возможно проверить, сняв записи с регистраторов контролёров или с камер видеонаблюдения, установленных в салоне автобуса или трамвая.

Если у вас безлимитный проездной, то штраф выписан не будетЕсли у вас безлимитный проездной, то штраф выписан не будет
Если у вас безлимитный проездной, то штраф выписан не будет. Фото: properm.ru

Также в департаменте транспорта отметили, что системных сбоев в работе валидаторов на данный момент нет. Да, они, как и любая техника могут выходить из строя. Однако, в случае локальных сбоев, перевозчику выносятся штрафы за неработающее оборудование.

Сейчас прорабатывается система мониторинга валидаторов для повышения надежности их работы, а при переходе на новые контракты с перевозчиками, их количество в салоне будет увеличено. Дополнительно в этом году планируется начать внедрение новых функций — оплаты через Bluetooth, а также через СБП без необходимости пополнения транспортной карты.

Если все же вы уверены, что дело в валидаторе, а не в вашей карте, то проезд надо оплатить либо на другом валидаторе, либо иным способом — наличные, виртуальная карта.

Если безлимитный проездной, то оплачивать где-то еще не нужно и штраф не будут выписывать, поскольку поездки предоплачены. Можно сообщить о неработающем устройстве водителю, он оставит заявку об этом при заходе в депо/парк.

Адвокат Иван Хозяйкин прокомментировал для Properm.ru, какие у пассажиров есть права, обязанности и возможности избежать штрафа.

«Обязанность по оплате проезда возникает у пассажира при входе в транспортное средство. Если валидатор неисправен, то пассажир должен предпринять попытку оплатить иным способом, например через водителя. Обеспечить рейс возможностью оплаты различными способами — уже обязанность перевозчика. Если пассажир попытался оплатить иным способом, но такая возможность отсутствовала, например у водителя неисправен терминал для оплаты, то вины пассажира нет», — пояснил юрист.

Возможна ситуация, когда оплатить проезд не получается только у конкретного пассажира, например, в связи с неисправностью карты, то тут уже ответственность лежит на пассажире. «В любом случае, во всех спорных ситуациях необходимо делать запись в акте, где подробно необходимо описать ситуацию и какие попытки со стороны пассажира предпринимались для оплаты проезда», — советует Иван Хозяйкин.

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