Posted 9 октября, 08:11
Published 9 октября, 08:11
Modified 9 октября, 08:11
Updated 9 октября, 08:11
Стоит отметить, что к этому событию организация подошла, проведя несколько менее заметных, но весьма продуктивных в практическом плане мероприятий.
11 сентября в Баку на встрече представителей стран — участниц ОТГ и наблюдателей было принято важное решение о согласовании единого тюркского алфавита на латинице на основе разработки 1991 года.
Это не первая попытка создать такой алфавит. В 1926 году был представлен «яналиф» (что означает «новый алфавит» на татарском), который использовался в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане, а также в Татарской и Башкирской АССР. Однако в 1940 году от него отказались, и письменность всех тюркских народов СССР была переведена на кириллицу.
Сегодня, когда СССР уже не существует, постсоветские республики стараются продемонстрировать свою независимость, стремясь дистанцироваться от Москвы. Это проявляется, например, в том, что в 1992 году Азербайджан и Узбекистан перешли на латиницу (хотя в Узбекистане она используется одновременно с кириллицей). Теперь такую задачу ставит и Казахстан. В министерстве науки республики, кстати, заявили, что казахские ученые учтут при разработке казахской латиницы и общетюркский алфавит.
В настоящее время использование кириллицы в Казахстане и Кыргызстане становится ключевой проблемой для Организации тюркских государств. Однако это вызов, с которым ОТГ справится, поскольку создание единой языковой среды и общей культурной среды имеет огромное значение для всех стран-участниц.
Хотя вопрос о формировании общего алфавита является лишь этапом в стратегическом долгосрочном планировании и пока что выглядит довольно абстрактно, недавно в Анкаре прошло первое заседание руководителей картографических организаций стран ОТГ. На этом собрании обсуждали конкретные прикладные задачи.
В течение двух дней, с 30 сентября по 1 октября, в столице Турции собирались руководители картографических служб стран — участниц ОТГ (таких, как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция) и представители государств-наблюдателей (включая Венгрию и непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра), а также сопровождающие их делегации и военные атташе.
Организатором данного события выступило Главное картографическое управление Министерства национальной обороны Турции. Важную роль в ходе заседания сыграли заместитель министра обороны Турции Шуай Алпай, заместитель генерального секретаря ОТГ Сади Джафаров и генерал-майор Осман Алп, генеральный директор по картографии Минобороны Турции. В результате совещания было принято решение о разработке «единой карты тюркского мира». В ходе встреч подчеркивались гуманитарные цели и благородные задачи, направленные на устранение «значительных пробелов», которые препятствуют совместной деятельности.
Подобная карта уже существовала. В 2021 году, перед очередным саммитом Организации тюркских государств, лидер правой Партии националистического движения Турции (ПНД) Девлет Бахчели представил президенту Эрдогану карту «стран тюркского мира», созданную им лично. На этой карте, помимо самих государств тюркского мира, особым цветом были выделены Балканы, Кипр, некоторые области Ирана, Синьцзян-Уйгурский регион в Китае, а также часть Монголии. Не обошлось и без упоминания России — к тюркским регионам Бахчели отнес Крым, Кубань, Кавказ, Сибирь, Якутию и Алтай. Стоит отметить, что боевым подразделением ПНД являются известные «Серые волки» (Bozkurtlar), которые принимали участие в блокаде Крыма.
Реджеп Тайип Эрдоган с большим одобрением встретил этот подарок и даже сфотографировался с Бахчели. Что неудивительно, ведь он является союзником правящей партии Эрдогана.
Сейчас мы обсуждаем не просто раскрашивание бумажной карты, что может служить лишь для удовольствия, речь идет о совершенно новом уровне. Примечательно, что на встрече тюркских картографов присутствовали специалисты из голландской компании MipMap Technologies, занимающейся цифровым 3D-картографированием. Главный офис этой организации расположен в Нидерландах, однако у нее также есть представительства в нескольких странах, включая США и Турцию. Интересно отметить, что спонсорами компании являются Всемирный банк и Массачусетский технологический институт (MIT) в США, который славится не только высоким уровнем образовательных программ, но и активным сотрудничеством с военной промышленностью и спецслужбами Вашингтона.
Итак, мы говорим не только о географической карте, а о разработке полноценной географической информационной системы (GIS). Эта компьютерная технология предназначена для пространственного анализа и визуализации данных. На такой 3D-карте можно будет увидеть информацию о наличии природных ресурсов, магистралях и логистических цепочках, рельефе местности, а также размещении государственных и военных объектов, стратегических предприятий — всё это будет отражено в GIS-модели.
С помощью GIS-технологий в настоящий момент успешно решаются задачи в самых различных сферах — от анализа последствий стихийных бедствий до оптимизации движения общественного транспорта в мегаполисах, а также увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, которые возделывают фермеры. Эти геоинформационные модели активно применяются иностранными военными советниками ВСУ при планировании операций против России. Они также способствуют организации действий «на суше (предоставляя информацию о рельефе, высотах, путях следования, растительности, объектах и населенных пунктах), в воздухе (информируя пилотов о метеорологических условиях и видимости; координируя передвижение войск и доставки снабжения) и на море (показывая течения, высоту волн, приливы и погодные условия)».
Эти технологии — не просто использование карт, подобно тем, что применяли во времена Российской империи по работам художника Верещагина для изучения неизведанных земель. Это действительно интересная область, которую развивает Организация тюркских государств, как заявляют, с целью «укрепления сотрудничества между дружественными странами». Конечно, это вызывает определённые сомнения.