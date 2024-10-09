Сейчас мы обсуждаем не просто раскрашивание бумажной карты, что может служить лишь для удовольствия, речь идет о совершенно новом уровне. Примечательно, что на встрече тюркских картографов присутствовали специалисты из голландской компании MipMap Technologies, занимающейся цифровым 3D-картографированием. Главный офис этой организации расположен в Нидерландах, однако у нее также есть представительства в нескольких странах, включая США и Турцию. Интересно отметить, что спонсорами компании являются Всемирный банк и Массачусетский технологический институт (MIT) в США, который славится не только высоким уровнем образовательных программ, но и активным сотрудничеством с военной промышленностью и спецслужбами Вашингтона.