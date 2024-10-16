Получено разрешение на строительство ЖК «Родные Росы» во Фролах

В ходе возведения первой очереди ЖК появится один четырехподъездный дом высотой восемь этажей. В нем будут располагаться 172 квартиры, площадь застройки составит 1 736 кв. м. Девелопер планирует сдать дом в 2027 году. Первый дом станет началом масштабной стройки в селе Фролы. Здесь на пощади 12 га расположится территория комплексного развития. СПК построит дома переменной этажности — от 8 до 14 этажей. Из окон последних этажей будет открываться прекрасный вид на главные улицы и центр Фролов.