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Posted 16 октября, 07:01

Published 16 октября, 07:01

Modified 16 октября, 07:03

Updated 16 октября, 07:03

Получено разрешение на строительство ЖК «Родные Росы» во Фролах

Получено разрешение на строительство ЖК «Родные Росы» во Фролах

16 октября 2024, 07:01
Фото: предоставлено АО «СтройПанельКомплект»
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Для жильцов будут созданы комфортные условия для проживания и досуга.

Получено разрешение на строительство жилого комплекса «Родные Росы» во Фролах. Речь идет о первом этапе стройки. Реализацией проекта займется АО «СтройПанельКомплект».

В ходе возведения первой очереди ЖК появится один четырехподъездный дом высотой восемь этажей. В нем будут располагаться 172 квартиры, площадь застройки составит 1 736 кв. м. Девелопер планирует сдать дом в 2027 году. Первый дом станет началом масштабной стройки в селе Фролы. Здесь на пощади 12 га расположится территория комплексного развития. СПК построит дома переменной этажности — от 8 до 14 этажей. Из окон последних этажей будет открываться прекрасный вид на главные улицы и центр Фролов.

Новый ЖК оформят в стилистике природы Пермского края — она отразится в фасадах, архитектурной сетки и освещении. Каждый из шести кварталов будет стилизован под одну из тематик — озеро, смешанный лес, степь, луг, тайга, предгорье, горы и река. А между кварталами появится бульварная улица, напоминающая очертаниями реку Каму.

В домах от СПК планируется обустроить все для комфортного проживания: дизайнерские холлы, колясочные и места с лапомойками для животных. Во дворах появятся игровые площадки для жильцов разного возраста, зоны тихого отдыха, игровые столы и другие удобства. Кроме того, проект предусматривает благоустройство парка с видом на озеро.

Фото: предоставлено АО «СтройПанельКомплект»

Застройщик рассчитывает организовать уличную дорожную сеть с развитым автобусным сообщением, которое позволит жителям ЖК «Родные Росы» быстро доехать до Перми. Автобус будет заезжать к самому ЖК. По проекту развития территории построят детский сад на 280 мест с собственной газовой котельной. На первых этажах домов будут выделены коммерческие помещения.

Полная реализация проекта ЖК «Родные Росы» запланирована до 2031 года.

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