В России началась Неделя борьбы с инсультом

Если человек пережил инсульт, крайне важно обеспечить ему терапию, предупреждающую повторные сосудистые события. Неделя борьбы с инсультом акцентирует внимание на увеличении осведомленности граждан о проблемах, связанных с инсультом. Она помогает распознавать признаки ОНМК и обучает правильным действиям как для самого человека, так и для окружающих. Также подчеркивается важность своевременного прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. Инсульт можно предотвратить, если придерживаться здорового образа жизни и участвовать в профилактических мероприятиях, которые проводятся для всех жителей России бесплатно по полису ОМС. Эти меры реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение».