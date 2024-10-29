В России началась Неделя борьбы с инсультом

Posted 29 октября, 04:30
Published 29 октября, 04:30
Modified 29 октября, 04:30
Updated 29 октября, 04:30
В число факторов риска входят гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов, болезни сердца, избыточная масса тела, сахарный диабет и курение.
В мире регистрируется примерно 15 миллионов инсультов каждый год. Конкретно в России более 450 тысяч человек сталкиваются с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) каждый год. В России фиксируется 2,5 — 3,5 случая на 1000 населения в год.
В Прикамье за последние несколько лет наблюдается тенденция к уменьшению числа случаев ОНМК. Еще пять лет назад в больницы Пермского края поступило и было пролечено более 11,8 тысячи пациентов с таким диагнозом, в 2023 году этот показатель снизился до 10,4 тысячи, а за первые девять месяцев 2024 года составил около 8,1 тысячи человек.
Если человек пережил инсульт, крайне важно обеспечить ему терапию, предупреждающую повторные сосудистые события. Неделя борьбы с инсультом акцентирует внимание на увеличении осведомленности граждан о проблемах, связанных с инсультом. Она помогает распознавать признаки ОНМК и обучает правильным действиям как для самого человека, так и для окружающих. Также подчеркивается важность своевременного прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. Инсульт можно предотвратить, если придерживаться здорового образа жизни и участвовать в профилактических мероприятиях, которые проводятся для всех жителей России бесплатно по полису ОМС. Эти меры реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Вероятность возникновения инсульта увеличивается при наличии таких сопутствующих состояний, как гипертония, повышенный уровень холестерина, диабет, избыточный вес, а также при курении. С возрастом, особенно после 65 лет, риск возрастает, как и при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, таких как мерцательная аритмия или перенесенный инфаркт миокарда. Тем не менее если пациент получает соответствующее лечение и строго соблюдает предписания врача, это может значительно снизить вероятность инсульта.
Люди, у которых в семейной истории были случаи инсульта среди близких родственников, тоже находятся в группе повышенного риска. Необходимо учитывать, что мужчины более склонны к этому заболеванию, в то время как вероятность возникновения инсульта у женщин ниже.
Для распознавания инсульта существует международно признанный тест FAST (с англ. face — лицо, arm — рука, speech — речь, time — время). Эта аббревиатура складывается из самых распространенных симптомов инсульта: асимметрия лица (нужно попросить пациента улыбнуться), потеря подвижности конечностей, речевые нарушения и стремительность возникновения этих симптомов. Важно понимать, что чем быстрее будет оказана медицинская помощь, тем выше шанс успешно восстановиться.
Тромбы, ведущие к ишемическим инсультам, часто формируются в артериях, где просвет сужен атеросклеротическими бляшками. Кровоизлияния в мозг могут возникать из-за повышения артериального давления, которое приводит к повреждению мелких сосудов. Также инсульт может быть вызван разрывом аневризм — патологически расширенных участков крупных сосудов. Повышенное давление является одной из причин таких разрывов и может усугубить проблему.
Чтобы снизить риск инсульта, специалисты рекомендуют ограничить употребление соли до 5 граммов в день, регулярно измерять артериальное давление, высыпаться, избегать стрессов, уделять занятиям физкультурой по крайней мере 30 минут в день, следить за уровнем глюкозы и холестерина в крови и контролировать массу тела для профилактики ожирения.
Питание также должно быть сбалансированным и рациональным. Примером оптимальной для здоровья является средиземноморская диета. Вот примерный список продуктов, из которых она состоит: свежие овощи, фрукты и ягоды, орехи и сухофрукты, бобовые и злаки, рыба и морепродукты, птица, молочные продукты, полезные жиры.
Свести риск инсульта к минимуму можно, если следовать советам специалистов, проходить регулярную диспансеризацию и профилактические осмотры, правильно питаться, заниматься физическими упражнениями и отказаться от вредных привычек.