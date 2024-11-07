Более 10 тысяч семей в Соликамске получили доступ к гигабитному интернету

Posted 7 ноября, 11:46
Published 7 ноября, 11:46
Modified 7 ноября, 11:49
Updated 7 ноября, 11:49
Жители 115 многоквартирных домов в микрорайоне Боровск города Соликамска получили доступ к гигабитному интернету. Изменения коснулись горожан, проживающих на ул. Большевистская, Володарского, Матросова, Молодежная, Северная, Степана Разина, а также на проспектах Строителей и Юбилейном. Работы выполнили специалисты МТС.
Скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с в 10 раз превышает стандартные 100 Мбит/с. Также у жителей Соликамска появилась возможность подключать к сети устройства умного дома.
Развитие инфраструктуры связи в Прикамье продолжается. Специалисты обновляют фиксированную сеть, строят новую, а также увеличивают скорости мобильного и домашнего интернета. Это необходимо, чтобы жители региона могли использовать цифровые сервисы, телевидение и домашний интернет на высоких скоростях. Новый этап модернизации стартовал в Соликамске, благодаря нему горожане могут экономить, объединяя несколько цифровых услуг в один «пакет». До конца года подключиться к гигабитному интернету смогут еще тысячи жителей города.