Более 10 тысяч семей в Соликамске получили доступ к гигабитному интернету

Развитие инфраструктуры связи в Прикамье продолжается. Специалисты обновляют фиксированную сеть, строят новую, а также увеличивают скорости мобильного и домашнего интернета. Это необходимо, чтобы жители региона могли использовать цифровые сервисы, телевидение и домашний интернет на высоких скоростях. Новый этап модернизации стартовал в Соликамске, благодаря нему горожане могут экономить, объединяя несколько цифровых услуг в один «пакет». До конца года подключиться к гигабитному интернету смогут еще тысячи жителей города.