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Posted 7 ноября, 11:46

Published 7 ноября, 11:46

Modified 7 ноября, 11:49

Updated 7 ноября, 11:49

Более 10 тысяч семей в Соликамске получили доступ к гигабитному интернету

Более 10 тысяч семей в Соликамске получили доступ к гигабитному интернету

7 ноября 2024, 11:46
Фото: unsplash.com.
Работы по модернизации сети продолжаются.

Жители 115 многоквартирных домов в микрорайоне Боровск города Соликамска получили доступ к гигабитному интернету. Изменения коснулись горожан, проживающих на ул. Большевистская, Володарского, Матросова, Молодежная, Северная, Степана Разина, а также на проспектах Строителей и Юбилейном. Работы выполнили специалисты МТС.

Скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с в 10 раз превышает стандартные 100 Мбит/с. Также у жителей Соликамска появилась возможность подключать к сети устройства умного дома.

Развитие инфраструктуры связи в Прикамье продолжается. Специалисты обновляют фиксированную сеть, строят новую, а также увеличивают скорости мобильного и домашнего интернета. Это необходимо, чтобы жители региона могли использовать цифровые сервисы, телевидение и домашний интернет на высоких скоростях. Новый этап модернизации стартовал в Соликамске, благодаря нему горожане могут экономить, объединяя несколько цифровых услуг в один «пакет». До конца года подключиться к гигабитному интернету смогут еще тысячи жителей города.

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