Суперкары для всех: как АЗС Teboil осуществляет мечты автолюбителей

Posted 8 ноября, 11:50
Published 8 ноября, 11:50
Modified 8 ноября, 11:52
Updated 8 ноября, 11:52
В современном мире каждый автовладелец хотя бы раз задумывался о приобретении собственного суперкара. Но реальность диктует свои условия, и зачастую приоритетом становится выбор надежного и практичного автомобиля. Такие автомобили, как и их спортивные собратья, также нуждаются в качественном обслуживании и топливе. Однако возможность прикоснуться к миру суперкаров все же существует, и Teboil нашел способ сделать это реальностью для всех своих клиентов.
С 21 октября по 12 января 2025 года все клиенты Teboil могут воспользоваться возможностью приобрести четыре уникальные модели суперкаров по привлекательной цене. Условия участия просты: при покупке товаров от 2 тыс. рублей клиенты получают специальные стикеры, накопив которые, можно купить коллекционный суперкар всего за 399₽. Участники программы лояльности получают это преимущество еще быстрее — им достаточно собрать всего два стикера. В комплекте с каждой моделью идет набор уникальных наклеек, которые позволят самому создать индивидуальный дизайн автомобиля. Коллекция суперкаров производится специально для Teboil известным международным брендом в мире коллекционных игрушек, поэтому данные модели не поступают в общедоступную розницу.
В настоящий момент в Пермском крае действует девять автозаправочных станций Teboil. Каждая из них отличается ярким и современным дизайном, который привлекает внимание автомобилистов. Внутренние пространства создают атмосферу уюта благодаря продуманным дизайнерским решениям.
Teboil всегда стремится создавать для своих клиентов атмосферу комфорта и заботы. Помимо высококачественного топлива, АЗС Teboil также предлагают своим клиентам отдохнуть в Teboil Cafe. Долгий путь станет более комфортным и приятным с чашкой горячего ароматного кофе, как в вашей любимой кофейне, и вкусной свежей выпечкой, дети в Teboil Cafe могут попробовать «бейбичино» (молочный напиток с сиропом) или порисовать в детском уголке. Заправщик заправит автомобиль, поможет протереть стекла и фары, залить стеклоомывающую жидкость. Операторы всегда помогут подобрать необходимые товары из широкого ассортимента магазина на АЗС: от автомобильных аксессуаров до оригинальных стеклоомывающих жидкостей и моторных масел под собственной торговой маркой.
Высокое качество топлива остается для Teboil неизменным приоритетом. Регулярный контроль качества топлива осуществляется независимой лабораторией, которая соответствуют международным стандартам качества, на всех этапах транспортировки от нефтебазы до резервуара на АЗС.
Teboil, последовательно расширяя сеть собственных АЗС, следит за соблюдением высоких стандартов обслуживания в каждом регионе. Гостей автозаправочных комплексов ждет сервис, который не сводится к бездушным заученным фразам, а предполагает искреннее радушие сотрудников и индивидуальный подход к каждому клиенту.