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Posted 19 ноября, 07:50

Published 19 ноября, 07:50

Modified 19 ноября, 07:53

Updated 19 ноября, 07:53

Надёжность и выгода: почему инвесторы выбирают ETF

Надёжность и выгода: почему инвесторы выбирают ETF

19 ноября 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney.
Биржевые фонды могут обеспечить сбалансированную доходность при умеренных рисках.

На фоне экономических и политических изменений всё больше инвесторов ищут инструменты, которые могут обеспечить сбалансированную доходность при умеренных рисках. В таких условиях биржевые фонды (ETF) становятся одним из самых привлекательных вариантов.

ETF собирают ценные бумаги, ориентируясь на определённый индекс, сектор или актив. В их состав могут входить акции, облигации и другие финансовые инструменты. Фонд выпускает паи на основе общего состава ценных бумаг, которые можно свободно покупать и продавать на бирже, как обычные акции.

Преимущества ETF

1. Доступность для всех. ETF подходят как для опытных инвесторов, так и для новичков, поскольку не требуют глубоких знаний рынка. Инвестирование в фонд позволяет избежать необходимости анализа отдельных ценных бумаг, упрощая процесс и минимизируя риски.

2. Диверсификация. ETF обеспечивают автоматическую диверсификацию, позволяя инвестору получить доступ к широкому спектру активов (акциям, облигациям, товарам и т. д.) в одном инвестиционном инструменте. Это снижает риски, связанные с вложением в отдельные компании.

3. Экономия на комиссиях. При индивидуальной покупке акций необходимо платить комиссию за каждую сделку, в то время как в ETF действует принцип «оптом дешевле» — инвестор оплачивает комиссию за управление фондом один раз.

4. Минимальные требования к капиталу. ETF позволяют инвестировать с небольшими суммами, в отличие от некоторых традиционных инвестиционных фондов, которые могут требовать значительных первоначальных вложений.

Популярные ETF для инвестиций:

1. ETF, копирующие популярные индексы. Многие инвесторы выбирают фонды, которые следуют за известными индексами. Однако аналитики из брокерской компании Freedom Finance Global советуют обратить внимание на фонды, которые инвестируют в компании малой и средней капитализации (small-caps), поскольку их акции могут показать высокую доходность и даже превзойти «голубые фишки».

 — iShares Core S&P Small-Cap ETF. Крупнейший ETF акций компаний малой капитализации США, повторяет структуру индекса S&P SmallCap 600. Среднегодовая доходность — 13,5%.

 — Schwab U.S. Small-Cap ETF отслеживает индекс Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market. Включает около 1,7 тыс. эмитентов, среднегодовая доходность — 11,4%.

2. Факторные фонды. Некоторые ETF формируют свои портфели на основе определённых факторов, таких как стоимость, размер компании или доходность. Эти фонды также могут повторять биржевые индексы, но только с компаниями, которые соответствуют определённым критериям.

 — Vanguard Small-Cap Value ETF включает компании малой капитализации с высокой стоимостью. Среднегодовая доходность — 8,6%.

 — Vanguard Small-Cap Growth ETF. Крупнейший фонд по объёму активов среди развивающихся компаний. В портфеле — около 650 эмитентов, среднегодовая доходность — 9,13%.

3. Страновые фонды. ETF могут инвестировать в активы определённых стран, предоставляя возможность получить экспозицию на их экономику без необходимости покупки отдельных акций или облигаций. Такие фонды особенно популярны среди тех, кто хочет сосредоточиться на экономических трендах в конкретных регионах или странах. Во Freedom Finance Global выделяют следующие:

— iShares MSCI China ETF (MCHI) фокусируется на китайских акциях, что делает его привлекательным для тех, кто верит в продолжение роста китайской экономики.

— iShares MSCI India ETF (INDA) предоставляет возможность инвестировать в индийские акции, предлагая доступ к одному из самых быстрорастущих рынков в мире.

Как приобрести ETF

Российские инвесторы могут покупать паи ETF через зарубежных брокеров из дружественных стран, таких как Казахстан и Армения. К примеру, в последние годы финансовая инфраструктура Казахстана значительно развилась, и страна стала важным финансовым центром региона. Местные брокеры предлагают удобные условия для иностранных инвесторов, включая возможность торговли на международных рынках и русскоязычную поддержку. Регистрация обычно происходит онлайн, что облегчает процесс. После открытия счёта инвестор получает доступ к торговым платформам, через которые можно покупать и продавать иностранные акции и другие финансовые инструменты. Важно помнить о налоговых обязательствах, поскольку доходы от иностранных инвестиций подлежат декларированию в России.

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