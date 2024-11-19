Надёжность и выгода: почему инвесторы выбирают ETF

Posted 19 ноября, 07:50
Published 19 ноября, 07:50
Modified 19 ноября, 07:53
Updated 19 ноября, 07:53
На фоне экономических и политических изменений всё больше инвесторов ищут инструменты, которые могут обеспечить сбалансированную доходность при умеренных рисках. В таких условиях биржевые фонды (ETF) становятся одним из самых привлекательных вариантов.
ETF собирают ценные бумаги, ориентируясь на определённый индекс, сектор или актив. В их состав могут входить акции, облигации и другие финансовые инструменты. Фонд выпускает паи на основе общего состава ценных бумаг, которые можно свободно покупать и продавать на бирже, как обычные акции.
1. Доступность для всех. ETF подходят как для опытных инвесторов, так и для новичков, поскольку не требуют глубоких знаний рынка. Инвестирование в фонд позволяет избежать необходимости анализа отдельных ценных бумаг, упрощая процесс и минимизируя риски.
2. Диверсификация. ETF обеспечивают автоматическую диверсификацию, позволяя инвестору получить доступ к широкому спектру активов (акциям, облигациям, товарам и т. д.) в одном инвестиционном инструменте. Это снижает риски, связанные с вложением в отдельные компании.
3. Экономия на комиссиях. При индивидуальной покупке акций необходимо платить комиссию за каждую сделку, в то время как в ETF действует принцип «оптом дешевле» — инвестор оплачивает комиссию за управление фондом один раз.
4. Минимальные требования к капиталу. ETF позволяют инвестировать с небольшими суммами, в отличие от некоторых традиционных инвестиционных фондов, которые могут требовать значительных первоначальных вложений.
1. ETF, копирующие популярные индексы. Многие инвесторы выбирают фонды, которые следуют за известными индексами. Однако аналитики из брокерской компании Freedom Finance Global советуют обратить внимание на фонды, которые инвестируют в компании малой и средней капитализации (small-caps), поскольку их акции могут показать высокую доходность и даже превзойти «голубые фишки».
— iShares Core S&P Small-Cap ETF. Крупнейший ETF акций компаний малой капитализации США, повторяет структуру индекса S&P SmallCap 600. Среднегодовая доходность — 13,5%.
— Schwab U.S. Small-Cap ETF отслеживает индекс Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market. Включает около 1,7 тыс. эмитентов, среднегодовая доходность — 11,4%.
2. Факторные фонды. Некоторые ETF формируют свои портфели на основе определённых факторов, таких как стоимость, размер компании или доходность. Эти фонды также могут повторять биржевые индексы, но только с компаниями, которые соответствуют определённым критериям.
— Vanguard Small-Cap Value ETF включает компании малой капитализации с высокой стоимостью. Среднегодовая доходность — 8,6%.
— Vanguard Small-Cap Growth ETF. Крупнейший фонд по объёму активов среди развивающихся компаний. В портфеле — около 650 эмитентов, среднегодовая доходность — 9,13%.
3. Страновые фонды. ETF могут инвестировать в активы определённых стран, предоставляя возможность получить экспозицию на их экономику без необходимости покупки отдельных акций или облигаций. Такие фонды особенно популярны среди тех, кто хочет сосредоточиться на экономических трендах в конкретных регионах или странах. Во Freedom Finance Global выделяют следующие:
— iShares MSCI China ETF (MCHI) фокусируется на китайских акциях, что делает его привлекательным для тех, кто верит в продолжение роста китайской экономики.
— iShares MSCI India ETF (INDA) предоставляет возможность инвестировать в индийские акции, предлагая доступ к одному из самых быстрорастущих рынков в мире.
Российские инвесторы могут покупать паи ETF через зарубежных брокеров из дружественных стран, таких как Казахстан и Армения. К примеру, в последние годы финансовая инфраструктура Казахстана значительно развилась, и страна стала важным финансовым центром региона. Местные брокеры предлагают удобные условия для иностранных инвесторов, включая возможность торговли на международных рынках и русскоязычную поддержку. Регистрация обычно происходит онлайн, что облегчает процесс. После открытия счёта инвестор получает доступ к торговым платформам, через которые можно покупать и продавать иностранные акции и другие финансовые инструменты. Важно помнить о налоговых обязательствах, поскольку доходы от иностранных инвестиций подлежат декларированию в России.