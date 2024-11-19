Надёжность и выгода: почему инвесторы выбирают ETF

Российские инвесторы могут покупать паи ETF через зарубежных брокеров из дружественных стран, таких как Казахстан и Армения. К примеру, в последние годы финансовая инфраструктура Казахстана значительно развилась, и страна стала важным финансовым центром региона. Местные брокеры предлагают удобные условия для иностранных инвесторов, включая возможность торговли на международных рынках и русскоязычную поддержку. Регистрация обычно происходит онлайн, что облегчает процесс. После открытия счёта инвестор получает доступ к торговым платформам, через которые можно покупать и продавать иностранные акции и другие финансовые инструменты. Важно помнить о налоговых обязательствах, поскольку доходы от иностранных инвестиций подлежат декларированию в России.