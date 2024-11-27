Пермякам стал вновь доступен безлимитный интернет

Posted 27 ноября, 06:00
Published 27 ноября, 06:00
Modified 27 ноября, 06:00
Updated 27 ноября, 06:00
Новая опция «Безлимит полный» предоставляет интернет на максимальной скорости без ограничений по объёму трафика, дням недели или времени суток.
Для новых абонентов компании при первом подключении Тарифа 24 опция с безлимитным интернетом уже включена в тариф. Также её могут подключить и абоненты ряда популярных у пермяков тарифов — Тариф 24, МТС Больше, МТС Супер, Тариф № 1 и №7. При этом стоимость безлимитного интернета составит 1 рубль в месяц.
«С каждым годом всё больше пермяков пользуются смартфонами — для общения, работы, учёбы и развлечений. Вместе с этим растёт и объём потребляемого трафика и цифровых услуг. Поэтому мы постоянно развиваем инфраструктуру сетей в Пермском крае и предлагаем новые продукты. Так, мы не только возвращаем безлимитный интернет, но и даём специальную абонентскую плату по популярному тарифу на целый год при подключении нового номера или переходе от другого оператора. Нам важно, чтобы все жители Пермского края могли оценить качественную связь МТС», — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.