Пермякам стал вновь доступен безлимитный интернет

«С каждым годом всё больше пермяков пользуются смартфонами — для общения, работы, учёбы и развлечений. Вместе с этим растёт и объём потребляемого трафика и цифровых услуг. Поэтому мы постоянно развиваем инфраструктуру сетей в Пермском крае и предлагаем новые продукты. Так, мы не только возвращаем безлимитный интернет, но и даём специальную абонентскую плату по популярному тарифу на целый год при подключении нового номера или переходе от другого оператора. Нам важно, чтобы все жители Пермского края могли оценить качественную связь МТС», — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.