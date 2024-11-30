Рассказываем, как жители Пермского края могут оплатить тепло и горячую воду с выгодой

Posted 30 ноября, 06:02
Published 30 ноября, 06:02
Modified 10 декабря, 10:29
Updated 10 декабря, 10:29
Согласно народным приметам, входить в Новый год без долгов рекомендуется по нескольким причинам. Например, эзотерики верят в очищение энергии. Раздав долги, человек освобождает себя от груза, который может влиять на эмоциональное состояние и даже физическое здоровье. Те, кто занимается разными духовными практиками читают, что начать новый год надо без финансовых и моральных долгов и с позитивных мыслей, вроде как «расчистить путь» для богатства, удачи и прочих благ.
Психологи отмечают, что погашение долгов способствует укреплению семейных отношений, улучшает родственные связи, способствует эмоциональной стабильности в доме. Да и в бизнесе раздача долгов поможет укрепить доверие между партнёрами и коллегами.
Народные приметы, может, и не имеют четкого научного обоснования, но огромная житейская мудрость за ними стоит, и в Новый год лучше все же входить без такого бремени как долги.
Многие компании сейчас идут навстречу своим клиентам, дают рассрочку, прощают пени, дают возможность оплатить услугу вперёд, чтобы, например, принять участие в розыгрыше призов. В Перми призы разыгрывает Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс». Акция называется «В Новый год — без долгов!»*. К участию приглашаются клиенты ПАО «Т Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске.
Чтобы стать участником акции, необходимо до 31 декабря 2023 года:
Денежные средства, внесенные в рамках рекомендуемого платежа, будут учтены на лицевом счете клиента в качестве оплаты начислений за тепловую энергию и горячее водоснабжение за декабрь 2024 года. Сама квитанция за декабрь выйдет только в январе 2025 года, а у вас уже все будет оплачено, и смело можно тратиться на новогодние и рождественские подарки, не беспокоиться об оплате ЖКУ.
До 28 февраля 2024 года «ЭнергосбыТ Плюс» определит победителей с помощью генератора случайных чисел среди клиентов, выполнивших условия акции. Они получат самые разные призы от компании. Призы — денежные сертификаты в торговые сети.
Результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» после проведения розыгрыша. В списке будет указан лицевой счет и адрес дома победителя. Уточнить свой лицевой счет можно в квитанции за тепло и горячую воду.
Пени по долгам за тепло и горячую воду будут списаны клиентам, которые выполнили все условия акции, но только, если пени не были взысканы по решению суда. Списание пеней отразится в квитанции за февраль 2025 года.
В рамках акции нет ограничений по виду проведения платежа. Оплатить квитанцию за ноябрь и внести рекомендуемый платеж можно быстро, удобно и без комиссий на сайтах и при помощи мобильных приложений расчетно-кассовых центров (РКЦ) «КРЦ-Прикамье», «Инкомус», «Пермэнергосбыт», а также с помощью мобильного приложения вашего банка до 30 декабря, либо в офисах РКЦ до 28 декабря.
Жители Перми и Краснокамска могут позвонить по номеру +7 (342) 259-02-38, Чайковского — по номеру +7 (34241) 7-40-06, жители Березников — +7 (34242) 1-30-04, Лысьвы — +7 (34249) 3-90-43. С подробными условиями акции можно также ознакомиться по ссылке.
* Информация носит справочный характер. Акция действует с 01.11.2024 до 28.02.2025 гг. Организатор акции АО «ЭнергосбыТ Плюс». Чтобы стать участником акции, необходимо в срок проведения акции оплатить услуги отопления и горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь, а также не иметь просроченной задолженности за предыдущий период. В розыгрыше могут принимать участие физические лица, граждане РФ, достигшие 18 лет, которые являются клиентами ПАО «Т Плюс» по услугам теплоснабжения и горячего водоснабжения. Определение победителей состоится методом случайного выбора не позднее 28.02.2025 г. Вручение призов состоится не позднее 30.04.2025 г. в офисах продаж и обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Акция проводится в целях стимулирования клиентов — физических лиц на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить по телефонам: гг. Пермь, Краснокамск +7 (342) 259-02-38, г. Чайковский +7 (34241) 7-40-06, г. Березники +7 (34242) 1-30-04, г. Лысьва +7 (34249) 3-90-43 и (или) на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» perm.esplus.ru в разделе «Акции для клиентов».
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