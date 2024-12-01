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Posted 1 декабря, 06:00

Published 1 декабря, 06:00

Modified 1 декабря, 06:00

Updated 1 декабря, 06:00

Рассказываем, как жители Пермского края могут оплатить тепло и горячую воду с выгодой

Рассказываем, как жители Пермского края могут оплатить тепло и горячую воду с выгодой

1 декабря 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney.
К концу года принято закрывать накопившиеся долги и текущие обязательства, чтобы встретить Новый год без долгов и с подарками.

Почему Новый год надо встречать без долгов?

Согласно народным приметам, входить в Новый год без долгов рекомендуется по нескольким причинам. Например, эзотерики верят в очищение энергии. Раздав долги, человек освобождает себя от груза, который может влиять на эмоциональное состояние и даже физическое здоровье. Те, кто занимается разными духовными практиками читают, что начать новый год надо без финансовых и моральных долгов и с позитивных мыслей, вроде как «расчистить путь» для богатства, удачи и прочих благ.

Психологи отмечают, что погашение долгов способствует укреплению семейных отношений, улучшает родственные связи, способствует эмоциональной стабильности в доме. Да и в бизнесе раздача долгов поможет укрепить доверие между партнёрами и коллегами.

Народные приметы, может, и не имеют четкого научного обоснования, но огромная житейская мудрость за ними стоит, и в Новый год лучше все же входить без такого бремени как долги.

Фото: Изображение Midjourney

Многие компании сейчас идут навстречу своим клиентам, дают рассрочку, прощают пени, дают возможность оплатить услугу вперёд, чтобы, например, принять участие в розыгрыше призов. В Перми призы разыгрывает Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс». Акция называется «В Новый год — без долгов!»*. К участию приглашаются клиенты ПАО «Т Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске.

Как стать участником акции?

Чтобы стать участником акции, необходимо до 31 декабря 2023 года:

  • погасить долги за тепло и горячую воду при их наличии;
  • оплатить квитанцию за ноябрь;
  • внести рекомендуемый платеж за декабрь*.

Что такое «рекомендуемый платеж»?

Денежные средства, внесенные в рамках рекомендуемого платежа, будут учтены на лицевом счете клиента в качестве оплаты начислений за тепловую энергию и горячее водоснабжение за декабрь 2024 года. Сама квитанция за декабрь выйдет только в январе 2025 года, а у вас уже все будет оплачено, и смело можно тратиться на новогодние и рождественские подарки, не беспокоиться об оплате ЖКУ.

Какие призы ждут участников?

До 28 февраля 2024 года «ЭнергосбыТ Плюс» определит победителей с помощью генератора случайных чисел среди клиентов, выполнивших условия акции. Они получат самые разные призы от компании. Призы — денежные сертификаты в торговые сети.

Как я узнаю, что победил?

Результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» после проведения розыгрыша. В списке будет указан лицевой счет и адрес дома победителя. Уточнить свой лицевой счет можно в квитанции за тепло и горячую воду.

Кому спишут пени в рамках этой акции?

Пени по долгам за тепло и горячую воду будут списаны клиентам, которые выполнили все условия акции, но только, если пени не были взысканы по решению суда. Списание пеней отразится в квитанции за февраль 2025 года.

Как оплатить?

В рамках акции нет ограничений по виду проведения платежа. Оплатить квитанцию за ноябрь и внести рекомендуемый платеж можно быстро, удобно и без комиссий на сайтах и при помощи мобильных приложений расчетно-кассовых центров (РКЦ) «КРЦ-Прикамье», «Инкомус», «Пермэнергосбыт», а также с помощью мобильного приложения вашего банка до 30 декабря, либо в офисах РКЦ до 28 декабря.

Фото: Изображение Midjourney

Остались вопросы?

Жители Перми и Краснокамска могут позвонить по номеру +7 (342) 259-02-38, Чайковского — по номеру +7 (34241) 7-40-06, жители Березников — +7 (34242) 1-30-04, Лысьвы — +7 (34249) 3-90-43. С подробными условиями акции можно также ознакомиться по ссылке.

* Информация носит справочный характер. Акция действует с 01.11.2024 до 28.02.2025 гг. Организатор акции АО «ЭнергосбыТ Плюс». Чтобы стать участником акции, необходимо в срок проведения акции оплатить услуги отопления и горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь, а также не иметь просроченной задолженности за предыдущий период. В розыгрыше могут принимать участие физические лица, граждане РФ, достигшие 18 лет, которые являются клиентами ПАО «Т Плюс» по услугам теплоснабжения и горячего водоснабжения. Определение победителей состоится методом случайного выбора не позднее 28.02.2025 г. Вручение призов состоится не позднее 30.04.2025 г. в офисах продаж и обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Акция проводится в целях стимулирования клиентов — физических лиц на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить по телефонам: гг. Пермь, Краснокамск +7 (342) 259-02-38, г. Чайковский +7 (34241) 7-40-06, г. Березники +7 (34242) 1-30-04, г. Лысьва +7 (34249) 3-90-43 и (или) на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» perm.esplus.ru в разделе «Акции для клиентов».

erid: LjN8KNDSQ
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