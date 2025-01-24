Рассказываем, что такое «Парк ледопадов», и зачем вам обязательно там надо побывать

Posted 24 января, 07:45
Published 24 января, 07:45
Modified 24 января, 07:47
Updated 24 января, 07:47
— Какая красота!
— Как у вас здорово!
— Волшебный парк!
Посетители оставляют хорошие отзывы о Турист-парке, он же Парк ледопадов. Правда, часто удивляются: «Почему так дорого?» — имея в виду плату за вход на территорию. И стараются, как это у нас обычно бывает, «обмануть систему», сфотографироваться на фоне ледопадов — искусственных снежно-ледовых гор — с другой стороны парка, со стороны дороги, поля. Не сказать, что фотографии не получаются, очень даже красиво получаются, но… стоит всё же зайти внутрь.
Парк создан силами одной многодетной семьи, семьи Лыковых — Александры, Станислава и их детей. Когда-то в Красной Слудке познакомились дедушка и бабушка Александры, в послевоенные годы здесь родилась мама Александры, теперь уже тоже бабушка. Сюда молодая семья приезжала сначала в гости к дедушке с бабушкой, потом ездили как на дачу.
«Переехали мы, когда начался ковид, — вспоминает Александра, — как это называлось-то…». «В пандемию», — подсказывает Александр. «Да, — продолжает Александра, — нельзя же было из дома выходить, и мы поехали жить на дачу. Три месяца пожили, решили так и остаться здесь, в деревне. Здесь у нас очень хорошая школа, там всего пятьдесят детей, и наши дети пошли в эту школу».
У Лыковых шестеро детей. Старшему, Георгию, 21 год, он работает в парке, помогает родителям строить ледопады, аттракционы, убирает территорию. До этого два года работал воспитателем в детском саду — очень любит детей.
Две дочки, Анабелла и Соня, — 15 и 16 лет, средний сын Саша — 13 лет и младшие девочки Настя и Василиса — 10 и 7 лет. Все увлекаются музыкой, играют на фортепиано, на скрипке, на барабанах, на гитаре. В основном, играют дома и учатся игре на инструментах самостоятельно.
Туристы обычно предполагают: «У вас, наверное, скотина своя, огород». Но нет, скотину не держат. Александра смеется, что огород-то большой, но в нем растет только хрен. Сажают немного, буквально несколько грядок, чтобы дети видели, как овощи растут, откуда берутся фрукты и ягоды. В итоге есть яблоньки, груши, смородина, растут огурцы, горох, но совсем немного. Нет времени на огород — все силы уходят на Турист-парк, который зимой превращается в сказочный Парк ледопадов.
Станислав объясняет, что Парк ледопадов появился как некий эксперимент с водой в зимнее время года. «Идея создания Парка пришла давно, лет десять назад, просто не было возможности это делать. Когда возможность появилась, появилась вода на территории парка, стали замораживать сосульки», — рассказывает мужчина.
Все инженерные коммуникации сделали своими силами. Станислав с помощниками и детьми сами всё спроектировали и построили, сами проложили сети с форсунками и задвижками. Сколько точно вложено, Лыковы не говорят, но судя по тому, что живут они в доме, построенном из старых вагончиков, а ездят на «Гетце» 2004 года, вложено всё. И вложения продолжаются.
Земля — шесть гектаров — стоит несколько миллионов, постройки на территории — еще несколько миллионов вместе с инженерными сетями. Больше 10 млн рублей, наверняка, ушло на создание этого парка, и не окупится он в ближайшее время, потому что всегда будет требовать вливаний в то, другое, третье, потому что всегда будет развиваться, расширяться. Такие уж они, Лыковы, — видно, что сидеть на месте ровно не будут.
Первыми посетителями были друзья семьи и все местные жители. Изначально это был не Парк ледопадов, а Турист-парк с веревочной трассой (курс молодого бойца), с нее, этой трассы, началось строительство парка. Его продолжают строить, и в основном стройка идет летом. За два года расчистили территорию, построили туалеты, кафе (визит-центр), аттракционы.
Посетителям в парке дают костюмы, в которых можно фотографироваться, есть горки, на которых можно кататься на тюбингах, а еще могут покатать на «банане» по снегу. В кафе предлагают простые блюда типа сосисок гриль, гречневую кашу с тушенкой, картошку с тушенкой. Из деревни привозят вкусную выпечку и чай: малина, иван-чай, травяные сборы. Дикие звери: волки, зайцы, лисы, совы, белки — живут вокруг, и если повезет, можно увидеть. Периодически лоси приходят. Животные не нападают, не кусают.
«И цены у нас, на самом деле, не кусачие, — говорит Александра. — Наши постоянные гости, наоборот, считают, что цены низкие, так как в стоимость входного билета включено практически всё, что есть в парке: и „ватрушки“, и время пребывания неограниченное, и „костер“, и полоса препятствий, и фотосессия на фоне ледопадов. Люди приезжают и гуляют целый день, и могут фотографироваться сколько угодно».
Александра говорит: «Ледопад, на самом деле, это очень крутая штука. И люди к нам приезжают целенаправленно, даже были из Тюмени и Москвы. Есть те, кто может оценить вложенный труд».
Приезжает много организованных групп, например, школьников или трудовых коллективов — проводят курсы на командообразование, проводят корпоративы. Школьники проводят дни здоровья, отмечают выпускные, дни рождения. Они приезжают и зимой, и летом, и осенью, и весной.
Парк ледопадов возможно построить только при минусовой температуре, когда –5° и ниже. А время строительства зависит от желания и возможностей тех, кто строит: если хватает сил и здоровья, могут строить вплоть до весны.
Александра рассказывает, что в морозы Станислав находится в парке круглосуточно, спит там же, каждые полчаса проверяет форсунки, практически вообще не отдыхает, с утра до ночи работает. Постоянно надо что-то подкрутить, подставить, переставить.
Технология непростая: отдельно выращиваются сосульки, из которых потом строится основа для ледопадов, чтобы они были прозрачные. Потом намораживаются эти самые прозрачные сосульки. Это всё делается практически голыми руками в резиновых перчатках, из мокрого снега. Мокрый снег — чтобы прикрепить сосульки к основе. Для таких объектов, как арка или беседки ледяные, нужно сделать определенные конструкции, чтобы наморозить лед. Это всё тоже отдельно изготавливается, сваривается. В эту зиму из-за теплой погоды ледопады плохо застывали.
Турист-парк — настоящий семейный бизнес, в его создании участвует вся семья: сыновья помогают строить, носят воду, чистят снег, работают как инструкторы на веревочной трассе; девочки тут же — помогают, прибирают, развлекают гостей, встречают, провожают. «Мы еще и их друзей привлекаем, чтобы дети, особенно подростки, не болтались без дела. Тут они многому учатся, у них тут очень хорошая компания. Многие подростки приезжают к нам на подработку. Либо как волонтеры, либо работают по-настоящему. Живут здесь летом в палатке и готовят сами себе», — рассказывает Александра.
Лыковы не спешат называть свой бизнес бизнесом. «Это не совсем бизнес, это больше дело для души, творческий процесс, которым хочется поделиться, — говорят супруги. — Люди, которые к нам приезжают, во-первых, отдыхают душой, и мы к ним со всей душой, мы их встречаем как наших друзей. Это не просто поток людей, на котором мы зарабатываем, тут больше дружеские отношения. То, что мы делаем, нам самим интересно».
Квесты подбирают индивидуально для каждой группы, не шаблонные, как и остальные мероприятия.
Захотят ли дети остаться в деревне? Захотят ли развивать дальше семейный бизнес? Александра сомневается, рассуждая, что они видят, как работает их отец, как это действительно очень тяжело — всю зиму отмороженные руки, вечный труд, ни присесть, ни отдохнуть, ни съездить куда-то. Один из сыновей мечтает стать машинистом, дочки — учителем, ветеринаром, писателем.
Создать еще такие парки в Пермском крае — маловероятно. Александра считает, что масштабировать идею, которой горит конкретный человек, не получится, потому что другой осуществит ее по-другому. «Это не шаблонные действия. Здесь не может быть бизнеса по франшизе, как кафе или еще что-то. Здесь творчество. Это как художники: они не могут масштабировать свою деятельность. Так и ледопад — это больше творческая направленность, которая исходит конкретно от человека, и просто передать это дело кому-то, мне кажется, невозможно», — рассуждает Александра.
Станислав мечтает, чтобы все были живы-здоровы и невредимы, чтоб мир был, а все идеи, желания и начинания воплощались в жизнь.
Александра мечтает о настоящем крепком доме, потому что их дом больше похож на дачный. Ей хочется, чтобы у каждого ребенка было свое пространство, чтобы полы были теплые, чтобы нигде не дуло. А еще мечтает, чтобы люди стали более сознательными, чтобы с уважением относились и к природе, и друг к другу и ценили то, что делают другие. «Мне кажется, сейчас очень много стало агрессии, мало уважения, нет заботы ни о природе, ни о людях, ни о детях, поэтому хочется, чтобы было больше осознанности у людей», — говорит она.
Как найти Турист-парк с Парком ледопадов? Он находится около деревни Красная Слудка. Там, кстати, есть гостевые дома — можно остановиться. На территории парка летом возможен отдых в палатках.