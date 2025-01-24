Рассказываем, что такое «Парк ледопадов», и зачем вам обязательно там надо побывать

Земля — шесть гектаров — стоит несколько миллионов, постройки на территории — еще несколько миллионов вместе с инженерными сетями. Больше 10 млн рублей, наверняка, ушло на создание этого парка, и не окупится он в ближайшее время, потому что всегда будет требовать вливаний в то, другое, третье, потому что всегда будет развиваться, расширяться. Такие уж они, Лыковы, — видно, что сидеть на месте ровно не будут.