Аварийные ситуации

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Сентябрь 2024
Готовность к отопительному сезону в Прикамье составляет 96%
Подготовка Пермского края к зиме идет в соответствии с графиком.
12 сентября 2024, 03:27
Август 2024
В Пермский край нахлынут сильные ливни и крупный град
Утром и днем 8 августа лучше воздержаться от прогулок и поездок.
8 августа 2024, 04:26
Декабрь 2023
«Пермэнерго» восстановило электроснабжение в поселках Прикамья
Электроснабжение восстановили в Култаево, Мокино, Ласьве, Горноми и в других населенных пунктах Пермского края.
13 декабря 2023, 06:48

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