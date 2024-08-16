Дж. Р.Р. Толкин

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Танец драконов — это кадриль. Что не так со вторым сезоном «Дома Дракона»

Спойлеры незначительные | Рейтинг: для тех, кто готов ради хорошо показанных драконов стерпеть не очень хорошо сделанный сериал | (18+)