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Главы районов

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Президент присвоил почетные звания троим чиновникам из Пермского края
Указ президента подписан 19 апреля.
20 апреля 2024, 13:10
2015
Спецпроект
2 смелых из 40. Главы районов рассказывают, чем полезен Виктор Басаргин
В честь «экватора» губернатора мы разослали письма 40 главам районов Пермского края с вопросом «Что полезного за 2,5 года сделал Виктор Басаргин?»

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