Спецпроект

2 смелых из 40. Главы районов рассказывают, чем полезен Виктор Басаргин

В честь «экватора» губернатора мы разослали письма 40 главам районов Пермского края с вопросом «Что полезного за 2,5 года сделал Виктор Басаргин?»