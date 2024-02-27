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Измена

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2024
В Прикамье сотрудница МФЦ зарезала супруга за то, что он заподозрил ее в измене
По факту убийства будет возбуждено уголовное дело.
27 февраля 2024, 13:47
2013
Уличив супругу в измене, пьяный житель Лобаново убил соперника
Сначала обвиняемый избивал мужчину руками и ногами, затем, когда тот упал, скинул ему на голову швейную машину и телевизор.
18 января 2013, 05:01

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