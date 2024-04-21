properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Летние террасы

Выбрать дату
2024
Стало известно, когда в Перми откроются «летники»
Для работы в данном формате набирают специально обученных сотрудников.
21 апреля 2024, 09:38
2011
Спецпроект
Обзор Properm.ru: Лучшие летние террасы Перми
Наступившая адская жара не располагает к сидению в четырех стенах, а от кондиционеров начинает болеть горло.

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика