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Нефтепродукты

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2024
Прокуратура проводит проверку по факту пожара на нефтебазе под Пермью
В МЧС рассматривают две версии произошедшего.
4 октября 2024, 06:10
Воздух на месте пожара в деревне Осенцы признали безопасным
Загрязняющих веществ в составе атмосферного воздуха вблизи ближайшей жилой застройки не было выявлено.
4 октября 2024, 05:10
В Прикамье горит частная база по хранению нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м
Пожар удалось локализовать
4 октября 2024, 02:53
Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» незаконно завышала цены на бензин в Прикамье
Объективных экономических оснований для повышения стоимости топлива не было.
18 июля 2024, 09:14
Пермяки заметили масляное пятно на Каме длиной в несколько километров
На место выехал дежурный инспектор Росприроднадзора.
27 марта 2024, 12:13
2015
На одной из железнодорожных станций Пермского края произошла утечка нефтепродуктов
Сообщение об утечке на станции Кордон поступило в 12:52, течь была устранена спустя почти полтора часа.
1 апреля 2015, 11:49

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