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Сарс

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2024
Следователи занялись проверкой гибели мужчины на лесопилке в Октябрьском районе
23 декабря, 11:02
Трудовая инспекция расследует гибель работника лесопилки в Октябрьском районе
23 декабря, 05:38
Вчера в Октябрьском округе из реки был спасён мальчик
28 апреля, 08:00
2012
Причиной страшного пожара в Октябрьском районе мог стать поджог
Следствие отрабатывает три версии случившегося в поселке Сарс. Семьи, погибшие при пожаре, считались благополучными и на учете не состояли.
14 ноября 2012, 07:54
Пермские студенты собирают помощь погорельцам из поселка Сарс
Оставшимся без крова людям нужна теплая одежда, зимняя обувь, постельное белье, посуда, бытовая техника, товары первой необходимости.
14 ноября 2012, 02:34

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