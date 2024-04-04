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Центр

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2024
Арктический циклон, пришедший с Карского моря, накроет Пермь
Пик похолодания в регионе ожидается в субботу, 6 апреля.
4 апреля 2024, 06:15
2020
Власти перенесли повышение платы за парковку в центре Перми
Стоимость часа парковки на центральных улицах города увеличится до 25 рублей.
24 февраля 2020, 03:34
2013
Корпорация «Центр» отмечает 23-летие
Корпорация «Центр» приглашает всех на празднование своего дня рождения, в честь которого объявила для своих покупателей скидки до 50% и подготовила много сюрпризов!
13 мая 2013, 04:00
2011
Пермяков, задержавших преступника в центре города, могут наградить
Олегу Чиркунову предложили поощрить жителей города, которые схватили убийцу на улице Ленина.
12 августа 2011, 14:00

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