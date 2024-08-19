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Уголь

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2014
Энергоснабжение в Крыму снова восстановлено
Сейчас полуостров на 70% зависит от поставок электроэнергии с украинской территории.
27 декабря 2014, 07:49
2011
На модернизацию Кизеловского угольного бассейна потратили 3,6 млрд рублей
Выделенные из федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников средства будут направлены на модернизацию и обновление инфраструктуры.
17 ноября 2011, 07:04
2010
На "Сорбенте" сгорела угольная пыль
Пожарные тушили огонь в течение часа.
8 сентября 2010, 03:58

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