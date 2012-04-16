В Нытвенском районе трое подростков уплыли на льдине

В воскресенье, 15 апреля, специалисты службы спасения Пермского края сняли со льдины трех подростков, которых унесло на льдине от берега на реке Сюзьве. Как сообщает краевое управление МЧС, пять человек в возрасте от 13 до 16 лет рыбачили, когда льдина оторвалась от берега. Два человека успели спрыгнуть на берег, троих отнесло на середину реки, где они перебрались на затопленное дерево.