В Нытвенском районе трое подростков уплыли на льдине

Posted 16 апреля 2012, 06:33
Published 16 апреля 2012, 06:33
Modified 2 марта 2023, 18:04
Updated 2 марта 2023, 18:04
В воскресенье, 15 апреля, специалисты службы спасения Пермского края сняли со льдины трех подростков, которых унесло на льдине от берега на реке Сюзьве. Как сообщает краевое управление МЧС, пять человек в возрасте от 13 до 16 лет рыбачили, когда льдина оторвалась от берега. Два человека успели спрыгнуть на берег, троих отнесло на середину реки, где они перебрались на затопленное дерево.
Попытки снять людей с дерева с помощью трехколенной лестницы успехом не увенчались, тогда спасатели добрались до детей на лодке и доставили их на берег. В результате происшествия никто не пострадал.