В Прикамье мужчину осудят за убийство любовника сожительницы

49-летний житель Бардымского района обвиняется в убийстве односельчанина на почве ревности. Как следует из материалов уголовного дела, 9 мая 2013 года во дворе дома своего односельчанина в ходе ссоры, обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья в голову мужчине. От полученного ранения мужчина скончался на месте. После этого обвиняемый, разбив окно, незаконно проник в дом убитого, где в это время находилась его сожительница. Угрожая убийством, он принудил женщину помочь вывезти и спрятать тело убитого мужчины.