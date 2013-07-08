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Posted 8 июля 2013, 05:22

Published 8 июля 2013, 05:22

Modified 2 марта 2023, 17:54

Updated 2 марта 2023, 17:54

В Прикамье мужчину осудят за убийство любовника сожительницы

8 июля 2013, 05:22
Обвиняемый выстрелил сопернику в голову из охотничьего ружья, а любовницу убитого принудил помочь вывезти и спрятать тело.

49-летний житель Бардымского района обвиняется в убийстве односельчанина на почве ревности. Как следует из материалов уголовного дела, 9 мая 2013 года во дворе дома своего односельчанина в ходе ссоры, обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья в голову мужчине. От полученного ранения мужчина скончался на месте. После этого обвиняемый, разбив окно, незаконно проник в дом убитого, где в это время находилась его сожительница. Угрожая убийством, он принудил женщину помочь вывезти и спрятать тело убитого мужчины.

Во время движения на автомобиле с находившимся в нём телом обвиняемого задержали сотрудники полиции. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд, — сообщает СУСК России по Пермскому краю.

#Происшествия#Охотничье ружье
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