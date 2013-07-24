В Перми иномарка насмерть сбила водителя автобуса, менявшего колесо

Posted 24 июля 2013, 03:49
Published 24 июля 2013, 03:49
Modified 2 марта 2023, 18:07
Updated 2 марта 2023, 18:07
22 июля на улице Ветлужская в Перми водитель автомобиля Toyota Auris 1972 года рождения совершил наезд на двух пешеходов: водителя автобуса MAN и слесаря автотранспортного предприятия, которые меняли колесо на обочине.
В результате аварии водитель автобуса получил смертельную травму, а его коллега находится в коме. Как сообщает ГИБДД Пермского края, виновник аварии с 2010 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 10 раз. Кроме того, до октября 2013 года он был лишен прав за оставление места ДТП.