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Posted 24 июля 2013, 03:49

Published 24 июля 2013, 03:49

Modified 2 марта 2023, 18:07

Updated 2 марта 2023, 18:07

В Перми иномарка насмерть сбила водителя автобуса, менявшего колесо

24 июля 2013, 03:49
Виновник аварии ранее был лишен прав за оставление места ДТП.

22 июля на улице Ветлужская в Перми водитель автомобиля Toyota Auris 1972 года рождения совершил наезд на двух пешеходов: водителя автобуса MAN и слесаря автотранспортного предприятия, которые меняли колесо на обочине.

В результате аварии водитель автобуса получил смертельную травму, а его коллега находится в коме. Как сообщает ГИБДД Пермского края, виновник аварии с 2010 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 10 раз. Кроме того, до октября 2013 года он был лишен прав за оставление места ДТП.

#Происшествия
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