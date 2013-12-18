Архитекторы подготовили 4 проекта зон охраны культурного наследия Перми

Как ранее Properm.ru рассказывал руководитель краевого центра охраны памятников Александр Ложкин, в первой редакции проекта зон охраны памятников, выполненной специалистами КЦОПа в 2011 году, на территории Перми были выделены так называемые «достопримечательные места». Достопримечательное место, согласно закону, является объектом культурного наследия, но, в отличие от памятников, на территории которых строить в принципе запрещено, на территории достопримечательных мест устанавливаются специальные режимы и градостроительные регламенты, подчиняющие новую застройку исторической.