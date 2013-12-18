Архитекторы подготовили 4 проекта зон охраны культурного наследия Перми

Posted 18 декабря 2013, 03:32
Published 18 декабря 2013, 03:32
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
Вчера, 17 декабря, на заседании второй коллегии архитекторов, созданной при союзе архитекторов, обсуждался новый проект зон охраны памятников культурного наследия.
Архитектор Сергей Заколодкин в разговоре с Properm.ru отметил, что между старым проектом и новым принципиальная разница.
По словам архитектора, действующий документ в 40% прямо противоречит действующему законодательству и в 40% имеет «невнятные, неконкретные» регламенты.
Четыре разработанных проекта охраны зон архитекторы намерены отправить на утверждение в правительство Пермского края. Еще восемь планируется утвердить до конца апреля 2014 года.
Напомним, старый проект зон охраны разрабатывался в 2002–2004 годах. Впервые был утвержден решением городской думы лишь в составе генерального плана, который позже был отменен судом. В 2007 году правительство Пермского края утвердило проект зон охраны как самостоятельный документ.
Как ранее Properm.ru рассказывал руководитель краевого центра охраны памятников Александр Ложкин, в первой редакции проекта зон охраны памятников, выполненной специалистами КЦОПа в 2011 году, на территории Перми были выделены так называемые «достопримечательные места». Достопримечательное место, согласно закону, является объектом культурного наследия, но, в отличие от памятников, на территории которых строить в принципе запрещено, на территории достопримечательных мест устанавливаются специальные режимы и градостроительные регламенты, подчиняющие новую застройку исторической.
Разработчики проекта разбили территорию города, на которой есть памятники, подлежащие охране, на 12 частей. Для каждой из этих частей планировалось сделать небольшой собственный проект зон охраны с учетом ее исторического характера.