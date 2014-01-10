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Posted 10 января 2014, 05:15

Published 10 января 2014, 05:15

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Работа главного ледового городка Перми вновь приостановлена

Работа главного ледового городка Перми вновь приостановлена

10 января 2014, 05:15
Фото: Кирилл Козлов.
Сюжет
Ледовый городок
Обусловлено это погодными условиями. Столбик термометра в Перми держится на нулевой отметке.

Ледовый городок на эспланаде вновь временно закрыт, сообщает администрация Перми. Такие меры призваны сохранить ледяные сооружения и обеспечить безопасность посетителей городка.

Главная зимняя площадка Перми откроется, когда столбик термометра опустится до отметки 3–4 градуса ниже нуля. Тогда жители Перми вновь смогут покататься на горках, выполненных в «олимпийской» тематике, и оценить установленные скульптуры.

Напомним, по прогнозам синоптиков, дневная температура сегодня, 9 января, достигнет плюсовых значений. 2 января 2014 года городок уже приостанавливал свою работу.

#Общество#Ледовый городок
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