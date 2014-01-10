Работа главного ледового городка Перми вновь приостановлена

Posted 10 января 2014, 05:15
Published 10 января 2014, 05:15
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Ледовый городок на эспланаде вновь временно закрыт, сообщает администрация Перми. Такие меры призваны сохранить ледяные сооружения и обеспечить безопасность посетителей городка.
Главная зимняя площадка Перми откроется, когда столбик термометра опустится до отметки 3–4 градуса ниже нуля. Тогда жители Перми вновь смогут покататься на горках, выполненных в «олимпийской» тематике, и оценить установленные скульптуры.
Напомним, по прогнозам синоптиков, дневная температура сегодня, 9 января, достигнет плюсовых значений. 2 января 2014 года городок уже приостанавливал свою работу.