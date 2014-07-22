Путин поручил Минфину помочь АвтоВАЗу

Posted 22 июля 2014, 02:13
Published 22 июля 2014, 02:13
Modified 2 марта 2023, 17:48
Updated 2 марта 2023, 17:48
Президент России Владимир Путин призвал Министерство финансов РФ помочь «АвтоВАЗу» и поручил изыскать средства для субсидирования процентной ставки по кредитам на техническое перевооружение предприятия, пишет РБК.
С соответствующей просьбой к президенту и правительству обратился на совещании гендиректор «АвтоВАЗа» Бу Андерсон, сообщает «Интерфакс». Путин поинтересовался мнением главы Минпромторга Дениса Мантурова, который доложил, что решение согласовано в рабочем порядке с Минфином и Минэкономразвития.
В тоже время министр финансов Антон Силуанов не стал торопиться с обещаниями, поскольку точка еще не поставлена, финансовые оценки согласовываются.
Напомним, с каждым месяцем продажи российских автомобилей падают. Как сообщает РБК, снижение этого показателя по итогам 2014 года может составить 15%. Автопроизводители и дилеры не раз просили власти принять меры для поддержки рынка, например, вернуть программу льготного кредитования, однако пока правительство только подписало долгожданный запрет на покупку автомобилей для государственных нужд за пределами Таможенного союза.