Путин поручил Минфину помочь АвтоВАЗу

Напомним, с каждым месяцем продажи российских автомобилей падают. Как сообщает РБК, снижение этого показателя по итогам 2014 года может составить 15%. Автопроизводители и дилеры не раз просили власти принять меры для поддержки рынка, например, вернуть программу льготного кредитования, однако пока правительство только подписало долгожданный запрет на покупку автомобилей для государственных нужд за пределами Таможенного союза.