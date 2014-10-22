В телефонах россиян больше не будет SMS-спама

Posted 22 октября 2014, 02:09
Published 22 октября 2014, 02:09
Modified 2 марта 2023, 17:14
Updated 2 марта 2023, 17:14
Со вчерашнего дня в силу вступил закон о новом порядке SMS-рассылок компаний. Отныне юридические лица обязаны заключать с операторами прямой договор об услуге по рассылке сообщений с учетом приобретения для себя именного номера. Отправлять SMS с десятизначных номеров организации не смогут, сообщает «Российская газета».
Изменится и стоимость SMS-оповещений от лица компаний. Теперь организация будет вынуждена оплачивать количество отправленных сообщений, хотя еще вчера стоимость считали по объему трафика.
Также компании должны будут согласовывать с абонентом рассылку SMS как письменно, так и с помощью SMS-сообщений. На нарушителей абоненты смогут пожаловаться в Федеральную антимонопольную службу и оператору связи.
Стоит отметить, что еще до вступления в силу поправок к закону «О связи» операторы говорили о том, что из формулировок законодательного акта не совсем понятно, как классифицировать информационные SMS от служб заказа такси или, например, от службы доставки еды. Абонент ведь не дает письменного согласия на их получение, максимум — устное, во время разговора с оператором. Ясности в отношении этого вопроса не появилось и, вероятно, абонентам придется выбирать из двух зол меньшее.