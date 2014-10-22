В телефонах россиян больше не будет SMS-спама

Стоит отметить, что еще до вступления в силу поправок к закону «О связи» операторы говорили о том, что из формулировок законодательного акта не совсем понятно, как классифицировать информационные SMS от служб заказа такси или, например, от службы доставки еды. Абонент ведь не дает письменного согласия на их получение, максимум — устное, во время разговора с оператором. Ясности в отношении этого вопроса не появилось и, вероятно, абонентам придется выбирать из двух зол меньшее.