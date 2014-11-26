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Posted 26 ноября 2014, 04:46

Published 26 ноября 2014, 04:46

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Басаргин предложил установить видеокамеры для слежки за строителями Усолья-2

Басаргин предложил установить видеокамеры для слежки за строителями Усолья-2

26 ноября 2014, 04:46
Фото: Properm.ru.
Сейчас строители ведут работы по возведению фундаментов. Первый дом должен быть сдан до конца лета 2015 года

Виктор Басаргин поставил «неуд» строителям микрорайона «Усольский-2» и потребовал немедленно форсировать работы на объекте, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Сейчас, по словам директора Управления капитального строительства Пермского края Владислава Козлова, работы ведутся в 16-ом квартале будущего микрорайона. Проектом в этом квартале предусмотрено строительство пяти домов.

Сейчас, по информации пресс-службы администрации губернатора, производится стабилизация грунтов путем цементации (закачки цементирующей смеси) и работы по возведению фундаментов.

Первый дом, по словам Козлова, должен быть закончен до конца лета 2015 года. Еще два — до конца сентября того же года, затем — четвертый и пятый дом, где также будет произведена стабилизация грунтов

Губернатор поставил строителям «неуд» и велел установить камеры видеонаблюдения для наблюдения за строителями.

Виктор Басаргин :— Ситуация меня категорически не устраивает. Активность на объекте крайне низкая, техника используется допотопная, рабочих мало. Такая расслабленность недопустима! Требую немедленно форсировать строительные работы. Установите камеры видеонаблюдения, лично следите за ходом работ, придавайте строителям необходимое ускорение — в ежедневном, а если не понимают — в ежечасном режиме! Обязаны справиться — завершения этой стройки ждут тысячи жителей Березников. Соблюдение сроков работ — под вашу персональную ответственность. Буду жестко контролировать результаты, и если вновь увижу промедления — выводы последуют незамедлительно.

Проект микрорайона предусматривает строительство четырех кварталов на 250 тыс. кв. метров. В новые дома планируется переселить из аварийного жилья 12 тыс. человек.

#Недвижимость
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