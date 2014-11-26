Басаргин предложил установить видеокамеры для слежки за строителями Усолья-2

Posted 26 ноября 2014, 04:46
Published 26 ноября 2014, 04:46
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Виктор Басаргин поставил «неуд» строителям микрорайона «Усольский-2» и потребовал немедленно форсировать работы на объекте, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Сейчас, по словам директора Управления капитального строительства Пермского края Владислава Козлова, работы ведутся в 16-ом квартале будущего микрорайона. Проектом в этом квартале предусмотрено строительство пяти домов.
Сейчас, по информации пресс-службы администрации губернатора, производится стабилизация грунтов путем цементации (закачки цементирующей смеси) и работы по возведению фундаментов.
Первый дом, по словам Козлова, должен быть закончен до конца лета 2015 года. Еще два — до конца сентября того же года, затем — четвертый и пятый дом, где также будет произведена стабилизация грунтов
Губернатор поставил строителям «неуд» и велел установить камеры видеонаблюдения для наблюдения за строителями.
Проект микрорайона предусматривает строительство четырех кварталов на 250 тыс. кв. метров. В новые дома планируется переселить из аварийного жилья 12 тыс. человек.