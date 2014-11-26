В Березниках задержали парня, застрелившего знакомого из-за девушки

По предварительной информации, молодые люди конфликтовали из-за девушки. Одна из пользователей соцсети «Вконтакте» описала убийцу как спокойного и доброго человека. «Его девушка просила заступиться за нее, так как ей мешал бывший парень, Леша много раз пытался просто поговорить, но этого было мало. Он не хотел его убивать, хотел по земле возле ног выстрелить, но увы… вышло всё не так. Сейчас эта девушка свидетельствует против него. Говорит «я ничего не просила», хотя есть много свидетелей», — пишет она.