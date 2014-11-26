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Posted 26 ноября 2014, 07:54

Published 26 ноября 2014, 07:54

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Березниках задержали парня, застрелившего знакомого из-за девушки

В Березниках задержали парня, застрелившего знакомого из-за девушки

26 ноября 2014, 07:54
Фото: Properm.ru.
Свидетелями преступления стали несколько человек, но стрелок скрылся.

В ночь с 22 на 23 ноября в Березниках на глазах у свидетелей был застрелен молодой человек. Стрелок — 26-летний уроженец Кемеровской области — сбежал с места происшествия, его объявили в розыск.

По предварительной информации, молодые люди конфликтовали из-за девушки. Одна из пользователей соцсети «Вконтакте» описала убийцу как спокойного и доброго человека. «Его девушка просила заступиться за нее, так как ей мешал бывший парень, Леша много раз пытался просто поговорить, но этого было мало. Он не хотел его убивать, хотел по земле возле ног выстрелить, но увы… вышло всё не так. Сейчас эта девушка свидетельствует против него. Говорит «я ничего не просила», хотя есть много свидетелей», — пишет она.

Медики боролись за жизнь пострадавшего в разборках парня более часа, сообщает «ТНТ Березники». Сегодня, 26 ноября, состоятся похороны. У молодого человека остался маленький ребенок.

Вчера стрелявший был задержан, сообщили корреспонденту Properm.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю.

#Происшествия
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