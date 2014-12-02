В Перми протестировали электронную систему оплаты проезда в троллейбусах

— Сейчас просчитывается необходимое для закупки количество валидаторов и зарядных устройств к ним, определяется место и порядок хранения необходимого оборудования. Специалистам предприятия предстоит проработать возможности взаимодействия электронной системы учета пассажиропотока и оплаты проезда с действующей навигационной системой в транспортных средствах, а также продумать систему перекачивания, обработки и хранения данных, — рассказала корреспонденту Properm.ru пресс-секретарь «ПГЭТ» Анна Орлова.