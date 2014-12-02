В Перми протестировали электронную систему оплаты проезда в троллейбусах

Posted 2 декабря 2014, 12:27
Published 2 декабря 2014, 12:27
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
С 23 октября по 22 ноября «ПермГорЭлектроТранс» тестировал электронную систему оплаты проезда. В эксперименте участвовал троллейбусный маршрут №8 и только пассажиры-льготники.
— Сейчас просчитывается необходимое для закупки количество валидаторов и зарядных устройств к ним, определяется место и порядок хранения необходимого оборудования. Специалистам предприятия предстоит проработать возможности взаимодействия электронной системы учета пассажиропотока и оплаты проезда с действующей навигационной системой в транспортных средствах, а также продумать систему перекачивания, обработки и хранения данных, — рассказала корреспонденту Properm.ru пресс-секретарь «ПГЭТ» Анна Орлова.
Считается, что внедрение «электронного билета» позволит предоставлять объективные данные о количестве перевезенных пассажиров, а также увеличить производительность труда кондукторов. После тестирования должен начаться конкурс по выбору подрядчика, который организует электронную оплату проезда в электротранспорте. Для участия в предстоящей конкурсной процедуре откликнулось 7 производителей системы.