Спустя 5 лет бывшим милиционерам предъявят обвинение в смерти задержанного

Posted 5 декабря 2014, 10:44
Published 5 декабря 2014, 10:44
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
В ближайшее время будет предъявлено обвинение шести бывшим сотрудникам милиции, причастным к смерти мужчины в вытрезвителе. Им инкриминируют «превышение должностных полномочий». Инцидент произошел пять лет назад.
Напомним, 8 апреля 2009 года мужчина был задержан у кафе «Блин-Сити» на ул. Коммунистическая (сейчас ул. Петропавловская), а затем доставлен в медицинский вытрезвитель УВД по Ленинскому району. Около 22:35 он умер. Как выяснилось позже, от пыточного способа связывания сотрудниками милиции.
Как сообщает аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, повторная судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти мужчины стала асфиксия, вызванная неестественным положением тела. Все пять лет справедливости добивается женщина погибшего задержанного.