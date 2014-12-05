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Posted 5 декабря 2014, 10:44

Published 5 декабря 2014, 10:44

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Спустя 5 лет бывшим милиционерам предъявят обвинение в смерти задержанного

Спустя 5 лет бывшим милиционерам предъявят обвинение в смерти задержанного

5 декабря 2014, 10:44
Фото: Properm.ru.
Мужчина умер в вытрезвителе после пыточного связывания.

В ближайшее время будет предъявлено обвинение шести бывшим сотрудникам милиции, причастным к смерти мужчины в вытрезвителе. Им инкриминируют «превышение должностных полномочий». Инцидент произошел пять лет назад.

Напомним, 8 апреля 2009 года мужчина был задержан у кафе «Блин-Сити» на ул. Коммунистическая (сейчас ул. Петропавловская), а затем доставлен в медицинский вытрезвитель УВД по Ленинскому району. Около 22:35 он умер. Как выяснилось позже, от пыточного способа связывания сотрудниками милиции.

Как сообщает аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, повторная судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти мужчины стала асфиксия, вызванная неестественным положением тела. Все пять лет справедливости добивается женщина погибшего задержанного.

#Видео#Происшествия
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