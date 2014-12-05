Спустя 5 лет бывшим милиционерам предъявят обвинение в смерти задержанного

Напомним, 8 апреля 2009 года мужчина был задержан у кафе «Блин-Сити» на ул. Коммунистическая (сейчас ул. Петропавловская), а затем доставлен в медицинский вытрезвитель УВД по Ленинскому району. Около 22:35 он умер. Как выяснилось позже, от пыточного способа связывания сотрудниками милиции.