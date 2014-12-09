Игорь Сапко: «Мы открываем целых семь новых детских садиков в декабре»

«Должен сказать, что нынешний декабрь получился уникальным для Перми. Мы открываем целых семь новых детских садиков. Два из них мы выкупили и вернули в муниципальную собственность, пять капитально отремонтировали. А это значит, что теперь почти 1200 ребят смогут в достойных условиях получать дошкольное образование. Считаю, что это наша общая большая победа! »,- отметил Игорь Сапко.