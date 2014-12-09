properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря 2014, 13:43

Published 9 декабря 2014, 13:43

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Игорь Сапко: «Мы открываем целых семь новых детских садиков в декабре»

Игорь Сапко: «Мы открываем целых семь новых детских садиков в декабре»

9 декабря 2014, 13:43
Фото: Properm.ru.
В Перми после капитального ремонта открыт детский сад №377.

Дошкольное учреждение начало работать в микрорайоне Загарье. На капитальный ремонт корпуса из муниципального бюджета было выделено 61,7 млн рублей. В здании были замены кровля, окна и двери, все инженерные системы, установлена вентиляция, пожарная сигнализация, система охранного видеонаблюдения. Детский садик оформлен в ярком красочном стиле, закуплена новая мебель.

По словам главы города Игоря Сапко, до конца года в микрорайоне Владимирский появится еще один детский сад, который полностью ликвидирует проблему с нехваткой мест в этой части Перми.

«Должен сказать, что нынешний декабрь получился уникальным для Перми. Мы открываем целых семь новых детских садиков. Два из них мы выкупили и вернули в муниципальную собственность, пять капитально отремонтировали. А это значит, что теперь почти 1200 ребят смогут в достойных условиях получать дошкольное образование. Считаю, что это наша общая большая победа! »,- отметил Игорь Сапко.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика