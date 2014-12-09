Игорь Сапко: «Мы открываем целых семь новых детских садиков в декабре»

Posted 9 декабря 2014, 13:43
Published 9 декабря 2014, 13:43
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Дошкольное учреждение начало работать в микрорайоне Загарье. На капитальный ремонт корпуса из муниципального бюджета было выделено 61,7 млн рублей. В здании были замены кровля, окна и двери, все инженерные системы, установлена вентиляция, пожарная сигнализация, система охранного видеонаблюдения. Детский садик оформлен в ярком красочном стиле, закуплена новая мебель.
По словам главы города Игоря Сапко, до конца года в микрорайоне Владимирский появится еще один детский сад, который полностью ликвидирует проблему с нехваткой мест в этой части Перми.
«Должен сказать, что нынешний декабрь получился уникальным для Перми. Мы открываем целых семь новых детских садиков. Два из них мы выкупили и вернули в муниципальную собственность, пять капитально отремонтировали. А это значит, что теперь почти 1200 ребят смогут в достойных условиях получать дошкольное образование. Считаю, что это наша общая большая победа! »,- отметил Игорь Сапко.