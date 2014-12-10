В Перми мошенники наживались на консультациях по аренде несуществующих квартир

Клиентов находили с помощью интернета, размещая объявления о сдаче в аренду квартир по низкой стоимости. Когда кто-то начинал интересоваться жильем, мошенники убеждали их заключить с агентством соглашение на проведение консультаций. Липовая услуга стоила 3000 рублей. На звонки клиентов арендодателям отвечали те же мошенники, меняя голос: объясняли, что объект уже сдан.