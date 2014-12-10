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Posted 10 декабря 2014, 06:36

Published 10 декабря 2014, 06:36

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В Перми мошенники наживались на консультациях по аренде несуществующих квартир

В Перми мошенники наживались на консультациях по аренде несуществующих квартир

10 декабря 2014, 06:36
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Полиция ищет клиентов компаний «Аренда жилья» и «Квартирный вопрос» для установления круга потерпевших.

В Перми задержана группа мошенников, которая предлагала информационно-консультационные услуги по предоставлению сведений о сдающемся в аренду жилье. У подозреваемых было два офиса — «Квартирный вопрос» на ул. Героев Хасана 7а и "Аренда жилья» на ул. Пермская, 37.

Клиентов находили с помощью интернета, размещая объявления о сдаче в аренду квартир по низкой стоимости. Когда кто-то начинал интересоваться жильем, мошенники убеждали их заключить с агентством соглашение на проведение консультаций. Липовая услуга стоила 3000 рублей. На звонки клиентов арендодателям отвечали те же мошенники, меняя голос: объясняли, что объект уже сдан.

Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Полиция просит всех, кто пострадал от действий злоумышленников обращаться по телефонам, указанным на сайте МВД.

#Недвижимость#Кругом обман#Аренда квартир
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