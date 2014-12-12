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Posted 12 декабря 2014, 06:11

Published 12 декабря 2014, 06:11

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Дорожное печальное. Пермские пешеходы — одни из самых дерзких в России

Дорожное печальное. Пермские пешеходы — одни из самых дерзких в России

12 декабря 2014, 06:11
Фото: Properm.ru.
Пермский край попал в топ-5 регионов, где пешеходы больше всего игнорируют Правила дорожного движения.

В большинстве происшествий на дорогах, где пострадавшей стороной становится пешеход, происходят по вине автомобилистов. Однако нередки случаи, когда именно пешеход игнорирует ПДД и провоцирует дорожно-транспортное происшествие. За 10 месяцев 2014 года в России произошло свыше 20 тысяч аварий, произошедших по вине пешеходов. Более 3,5 тысяч ДТП стоили пешеходам жизни.

По подсчетам издания Kolesa.ru, проведенным на основании статистики Госавтоинспекции, самая плачевная ситуация с безопасностью пешеходов на данный момент сложилась в Центральном федеральном округе. Чуть лучше обстоят дела в южном регионе страны. Наш Пермский край попал на пятое место регионов, где пешеходы больше всего игнорируют ПДД и попадают из-за этого в беду.

Переходить проезжую часть в неположенном месте или появляться на дороге, не убедившись в том, что тебя пропускают, — себе дороже. Несмотря на то что этот факт знают все, многие продолжают пренебрегать правилами собственной безопасности в надежде, в случае чего, переложить вину за нарушение ПДД на водителя. «В 85% случаев наездов на пешеходов в зоне «зебры» виноватым признается водитель. Если же авария произошла вне пешеходного перехода, то в подавляющем большинстве случаев, почти 100%, виноватым признается пешеход, — прокомментировал проблему ответсвенности и вины в ДТП председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

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