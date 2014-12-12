Дорожное печальное. Пермские пешеходы — одни из самых дерзких в России

Переходить проезжую часть в неположенном месте или появляться на дороге, не убедившись в том, что тебя пропускают, — себе дороже. Несмотря на то что этот факт знают все, многие продолжают пренебрегать правилами собственной безопасности в надежде, в случае чего, переложить вину за нарушение ПДД на водителя. «В 85% случаев наездов на пешеходов в зоне «зебры» виноватым признается водитель. Если же авария произошла вне пешеходного перехода, то в подавляющем большинстве случаев, почти 100%, виноватым признается пешеход, — прокомментировал проблему ответсвенности и вины в ДТП председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов.