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Posted 16 декабря 2014, 04:55

Published 16 декабря 2014, 04:55

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Правительство заставит чиновников вежливо разговаривать с людьми

Правительство заставит чиновников вежливо разговаривать с людьми

16 декабря 2014, 04:55
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Слуги народа
Для этого до декабря 2017 года будет разработан стандарт государственно-служебной культуры.

Правительство РФ намерено утвердить профессиональный стандарт служебной культуры для госслужащих, который содержит в себе не только правила поведения на рабочем месте, но и умение вежливо говорить по телефону и грамотно отвечать на почту, пишут «Известия».

Леонид Вахнин, заместитель директора замдиректора департамента развития государственной службы Минтруда:— Понятие «государственно-служебная культура» — это совокупность определенных моделей поведения, которые государственный служащий демонстрирует в ходе исполнения им своих должностных обязанностей. В стандарте предполагается определить основные ценности, принципы и подходы к работе. Предполагается достичь этого через установление и регулирование правил взаимодействия государственных служащих между собой и с внешними контрагентами — гражданами и организациями.

Новый стандарт будет представлять собой методичку или рекомендации по корпоративной культуре для чиновников. В дальнейшем на его основе можно будет разрабатывать отдельные регламенты в зависимости от направления деятельности государственного служащего.

Планируется, что такой стандарт появится до 1 декабря 2017 года.

#Общество#Слуги народа#Госслужба#Госслужащие
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