Правительство заставит чиновников вежливо разговаривать с людьми

Posted 16 декабря 2014, 04:55
Published 16 декабря 2014, 04:55
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Правительство РФ намерено утвердить профессиональный стандарт служебной культуры для госслужащих, который содержит в себе не только правила поведения на рабочем месте, но и умение вежливо говорить по телефону и грамотно отвечать на почту, пишут «Известия».
Новый стандарт будет представлять собой методичку или рекомендации по корпоративной культуре для чиновников. В дальнейшем на его основе можно будет разрабатывать отдельные регламенты в зависимости от направления деятельности государственного служащего.
Планируется, что такой стандарт появится до 1 декабря 2017 года.