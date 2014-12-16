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Posted 16 декабря 2014, 10:51

Published 16 декабря 2014, 10:51

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В детском саду Перми появилось уникальное оборудование

В детском саду Перми появилось уникальное оборудование

16 декабря 2014, 10:51
Фото: Properm.ru.
Для детей с ограниченными возможностями закуплен целый программный комплекс.

В пермском детском саду №396 появилось уникальное оборудование - программный комплекс для детей с ограниченными возможностями. Сейчас в дошкольном учреждении работает 11 групп. Две из них инклюзивные, где вместе со сверстниками занимаются ребята с нарушениями слуха. Всего таких воспитанников 18.

Коррекционно-развивающий программный комплекс, инновационную кинект-систему «Играй и развивайся» и интерактивную песочницу помог приобрести Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России». Глава Перми Игорь Сапко, представители руководства банка и городского департамента образования оценили новое оборудование, поздравили детей, педагогический коллектив и родителей с днем рождения садика.

По словам Игоря Сапко, дошкольное образование продолжает развиваться.

- Я всегда считал, что пермское образование в целом, и дошкольное, в частности – одно из лучших в стране. Да, еще совсем недавно были сложные для отрасли годы. И все же нам удалось переломить ситуацию, создать новые места, поднять с колен материальную базу. Замечательно, что на этом пути у городских властей нашлись союзники, - подчеркнул градоначальник.

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