В детском саду Перми появилось уникальное оборудование

- Я всегда считал, что пермское образование в целом, и дошкольное, в частности – одно из лучших в стране. Да, еще совсем недавно были сложные для отрасли годы. И все же нам удалось переломить ситуацию, создать новые места, поднять с колен материальную базу. Замечательно, что на этом пути у городских властей нашлись союзники, - подчеркнул градоначальник.