В детском саду Перми появилось уникальное оборудование

Posted 16 декабря 2014, 10:51
Published 16 декабря 2014, 10:51
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В пермском детском саду №396 появилось уникальное оборудование - программный комплекс для детей с ограниченными возможностями. Сейчас в дошкольном учреждении работает 11 групп. Две из них инклюзивные, где вместе со сверстниками занимаются ребята с нарушениями слуха. Всего таких воспитанников 18.
Коррекционно-развивающий программный комплекс, инновационную кинект-систему «Играй и развивайся» и интерактивную песочницу помог приобрести Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России». Глава Перми Игорь Сапко, представители руководства банка и городского департамента образования оценили новое оборудование, поздравили детей, педагогический коллектив и родителей с днем рождения садика.
По словам Игоря Сапко, дошкольное образование продолжает развиваться.
- Я всегда считал, что пермское образование в целом, и дошкольное, в частности – одно из лучших в стране. Да, еще совсем недавно были сложные для отрасли годы. И все же нам удалось переломить ситуацию, создать новые места, поднять с колен материальную базу. Замечательно, что на этом пути у городских властей нашлись союзники, - подчеркнул градоначальник.