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Posted 17 декабря 2014, 11:15

Published 17 декабря 2014, 11:15

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Официальный курс доллара за день взлетел на 6,6 рублей, евро — на 8,4 рублей

Официальный курс доллара за день взлетел на 6,6 рублей, евро — на 8,4 рублей

17 декабря 2014, 11:15
Фото: Properm.ru.
Американская валюта по сравнению с началом 2014 года уже выросла более чем в два раза. 1 января доллар стоил 32,66 рублей, сейчас — 67,78 рублей.

Центробанк опубликовал официальные курсы валют на 18 декабря. Курс европейской валюты всего за один день взлетел на 8,4 рублей до 84,59 рублей. С начала года евро подорожал на 87%.

Динамика официального курса евро в 2014 году

Доллар по сравнению с началом года уже вырос более чем в два раза — на 107%. За день американская валюта подскочила на 6,6 рублей до 67,78 рублей.

Динамика официального курса доллара в 2014 году

#Банки#Лиза алерт
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