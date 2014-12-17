Официальный курс доллара за день взлетел на 6,6 рублей, евро — на 8,4 рублей

Posted 17 декабря 2014, 11:15
Published 17 декабря 2014, 11:15
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Центробанк опубликовал официальные курсы валют на 18 декабря. Курс европейской валюты всего за один день взлетел на 8,4 рублей до 84,59 рублей. С начала года евро подорожал на 87%.
Динамика официального курса евро в 2014 году
Доллар по сравнению с началом года уже вырос более чем в два раза — на 107%. За день американская валюта подскочила на 6,6 рублей до 67,78 рублей.
Динамика официального курса доллара в 2014 году