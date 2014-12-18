Будем ездить на «Ладах»: заводы приостановили сборку иномарок в России

Posted 18 декабря 2014, 08:14
Published 18 декабря 2014, 08:14
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В России приостановлена сборка иностранных автомобилей концернов Ford, Peugeot Citroen, Mitsubishi и Renault. Со следующей недели может встать и конвейер на заводе Volkswagen, пишут «Известия».
Рабочих заводов отправили в неоплачиваемый отпуск. Эксперты уверены, что производители взяли паузу в ожидании грядущего спада спроса в январе. Им необходимо время, чтобы спрогнозировать и скорректировать свой выпуск на 2015 год.
На заводе «ПСМА Рус» с 17 декабря работают только технические службы. Рабочие выйдут только после новогодних праздников.
Volkswagen только готовится к остановке и возможному изменению трудовых взаимоотношений с сотрудниками. Со следующей недели завод уходит в плановый простой. Это решение руководство приняло еще в прошлом месяце.
Завод Ford частично приостановил работу с 15 декабря. До середины следующей недели будет работать только цех сборки.
С 11 декабря по 11 января приостановлена работа московского завода Renault. Это связано с плановыми мероприятиями и корректировкой объема выпуска автомобилей.
На заводе General Motors не исключают, что в январе — феврале 2015 года их ждет застой и уже готовятся к сокращению рабочих мест.
Напомним, из-за резкой девальвации рубля крупные российские импортеры автомобилей приостановили продажи новых автомобилей. BMW уведомила дилеров о необходимости оплатить законтрактованные ими автомобили в течение двух дней. Представительство Jaguar Land Rover с 19 декабря приостанавливает поставки в Россию до пересчета цен. При этом Land Rover в ноябре уже поднимала цены на автомобили на 15%. Решение приостановить продажи касается всех 35 брендов, продукцией которых торгует компания Major.