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Posted 18 декабря 2014, 08:14

Published 18 декабря 2014, 08:14

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Будем ездить на «Ладах»: заводы приостановили сборку иномарок в России

Будем ездить на «Ладах»: заводы приостановили сборку иномарок в России

18 декабря 2014, 08:14
Фото: Properm.ru.
Автопроизводители ждут января, чтобы скорректировать свой выпуск на 2015 год с учетом резкого падения рубля.

В России приостановлена сборка иностранных автомобилей концернов Ford, Peugeot Citroen, Mitsubishi и Renault. Со следующей недели может встать и конвейер на заводе Volkswagen, пишут «Известия».

Рабочих заводов отправили в неоплачиваемый отпуск. Эксперты уверены, что производители взяли паузу в ожидании грядущего спада спроса в январе. Им необходимо время, чтобы спрогнозировать и скорректировать свой выпуск на 2015 год.

На заводе «ПСМА Рус» с 17 декабря работают только технические службы. Рабочие выйдут только после новогодних праздников.

Volkswagen только готовится к остановке и возможному изменению трудовых взаимоотношений с сотрудниками. Со следующей недели завод уходит в плановый простой. Это решение руководство приняло еще в прошлом месяце.

Завод Ford частично приостановил работу с 15 декабря. До середины следующей недели будет работать только цех сборки.

С 11 декабря по 11 января приостановлена работа московского завода Renault. Это связано с плановыми мероприятиями и корректировкой объема выпуска автомобилей.

На заводе General Motors не исключают, что в январе — феврале 2015 года их ждет застой и уже готовятся к сокращению рабочих мест.

Напомним, из-за резкой девальвации рубля крупные российские импортеры автомобилей приостановили продажи новых автомобилей. BMW уведомила дилеров о необходимости оплатить законтрактованные ими автомобили в течение двух дней. Представительство Jaguar Land Rover с 19 декабря приостанавливает поставки в Россию до пересчета цен. При этом Land Rover в ноябре уже поднимала цены на автомобили на 15%. Решение приостановить продажи касается всех 35 брендов, продукцией которых торгует компания Major.

#Авто
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