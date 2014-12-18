Будем ездить на «Ладах»: заводы приостановили сборку иномарок в России

Напомним, из-за резкой девальвации рубля крупные российские импортеры автомобилей приостановили продажи новых автомобилей. BMW уведомила дилеров о необходимости оплатить законтрактованные ими автомобили в течение двух дней. Представительство Jaguar Land Rover с 19 декабря приостанавливает поставки в Россию до пересчета цен. При этом Land Rover в ноябре уже поднимала цены на автомобили на 15%. Решение приостановить продажи касается всех 35 брендов, продукцией которых торгует компания Major.