Перед Новым годом в Перми усилился контроль за дорожной ситуацией

Posted 19 декабря 2014, 09:49
Published 19 декабря 2014, 09:49
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
В Центр управления дорожным движением Перми «стекается» информация с более чем 200 камер видеонаблюдения, расположенных по всему городу. Это позволяет оценивать ситуацию на дорогах в целом сразу на нескольких перекрестках и при необходимости регулировать работу светофоров, а также совместно с ГИБДД эффективно распределять экипажи патрулирования.
Среди самых напряженных точек — перекрестки на улицах Сибирская, Монастырская, Революции, Куйбышева, Спешилова, Попова, Чкалова, шоссе Космонавтов и Комсомольском проспекте.
Основной задачей сотрудников ГИБДД является контроль за соблюдением правил дорожного движения и предотвращение выезда автомобилистов на занятые перекрестки. Наряды ДПС усилены дополнительными сотрудниками для оперативного оформления дорожно-транспортных происшествий, которые затрудняют движение.
Кроме того, активизирована работа по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Диспетчеры Центра управления дорожным движением отслеживают нарушителей с помощью камер и сообщают о них сотрудникам ГИБДД. Особое внимание уделяется пресечению нарушений правил остановки и стоянки на полосах для общественного транспорта.
— Уже сейчас отмечается некоторое осложнение дорожной ситуации, которое характерно для предновогоднего периода. Поэтому для обеспечения бесперебойного движения транспорта и повышения дисциплинированности автомобилистов на усиленный режим работы переведены все транспортные ведомства, — добавили в департаменте.