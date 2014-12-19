Перед Новым годом в Перми усилился контроль за дорожной ситуацией

В Центр управления дорожным движением Перми «стекается» информация с более чем 200 камер видеонаблюдения, расположенных по всему городу. Это позволяет оценивать ситуацию на дорогах в целом сразу на нескольких перекрестках и при необходимости регулировать работу светофоров, а также совместно с ГИБДД эффективно распределять экипажи патрулирования.