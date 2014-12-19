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Posted 19 декабря 2014, 09:49

Published 19 декабря 2014, 09:49

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Перед Новым годом в Перми усилился контроль за дорожной ситуацией

Перед Новым годом в Перми усилился контроль за дорожной ситуацией

19 декабря 2014, 09:49
Фото: Properm.ru.
На самых проблемных перекрестках в вечерние «часы пик» будут выставлены дополнительные наряды ДПС.

В Центр управления дорожным движением Перми «стекается» информация с более чем 200 камер видеонаблюдения, расположенных по всему городу. Это позволяет оценивать ситуацию на дорогах в целом сразу на нескольких перекрестках и при необходимости регулировать работу светофоров, а также совместно с ГИБДД эффективно распределять экипажи патрулирования.

Среди самых напряженных точек — перекрестки на улицах Сибирская, Монастырская, Революции, Куйбышева, Спешилова, Попова, Чкалова, шоссе Космонавтов и Комсомольском проспекте.

Основной задачей сотрудников ГИБДД является контроль за соблюдением правил дорожного движения и предотвращение выезда автомобилистов на занятые перекрестки. Наряды ДПС усилены дополнительными сотрудниками для оперативного оформления дорожно-транспортных происшествий, которые затрудняют движение.

Кроме того, активизирована работа по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Диспетчеры Центра управления дорожным движением отслеживают нарушителей с помощью камер и сообщают о них сотрудникам ГИБДД. Особое внимание уделяется пресечению нарушений правил остановки и стоянки на полосах для общественного транспорта.

Уже сейчас отмечается некоторое осложнение дорожной ситуации, которое характерно для предновогоднего периода. Поэтому для обеспечения бесперебойного движения транспорта и повышения дисциплинированности автомобилистов на усиленный режим работы переведены все транспортные ведомства, — добавили в департаменте.

#Авто
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