ЦБ намерен ограничить разницу курсов продажи и покупки валют

Отметим, что с начала скачков на валютном рынке банки значительно расширили спреды в обменниках. Разница между покупкой и продажей долларов и евро после поднятия ключевой ставки в некоторых банках достигала 30–40 рублей. Центробанк не устанавливал ограничений на максимальный размер спреда в обменных пунктах наличной валюты уже десять лет.