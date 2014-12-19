ЦБ намерен ограничить разницу курсов продажи и покупки валют

Posted 19 декабря 2014, 04:11
Published 19 декабря 2014, 04:11
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Центробанк не исключает введения ограничения курсовых спредов (разницы между курсами покупки и продажи валюты) в пунктах обмена валюты, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя председателя ЦБ Михаила Сухова.
Отметим, что с начала скачков на валютном рынке банки значительно расширили спреды в обменниках. Разница между покупкой и продажей долларов и евро после поднятия ключевой ставки в некоторых банках достигала 30–40 рублей. Центробанк не устанавливал ограничений на максимальный размер спреда в обменных пунктах наличной валюты уже десять лет.
ЦБ принял еще одну меру по борьбе со спекуляциями. Представители регулятора начали наблюдать за валютными операциями, которые ведут банки, пишут «Известия». В случае если банк открывает крупную валютную позицию, представитель Центробанка будет запрашивать документы, доказывающие, что банк действует в интересах клиентов, а не самостоятельно.
Напомним, в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин попросил ЦБ и правительство принять жесткие меры по борьбе со спекулянтами на валютном рынке.