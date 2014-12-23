properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2014, 14:03

Published 23 декабря 2014, 14:03

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Игорь Сапко: «Это огромный шаг в решении проблемы дефицита мест»

Игорь Сапко: «Это огромный шаг в решении проблемы дефицита мест»

23 декабря 2014, 14:03
Фото: Properm.ru.
В Перми открыт очередной детский сад – новый корпус дошкольного учреждения «Искра» в Орджоникидзевском районе, рассчитанный на 200 мест.

По планам 2014 года должный в целом начать работу 13 дошкольных учреждений, а до конца года будет открыто для посещения детей еще 3 здания детских садов на ул. Студенческой, 16, ул. Героев Хасана, 97а, ул. Чердынской, 18а. В декабре уже открылись новые корпуса детских садов №377 по ул. Пихтовая, 14а и №417 по ул. Вижайской, 19а, а также выкупленный корпус детского сада по ул. Хабаровской, 68.

На открытии нового корпуса детского сада №378 присутствовали глава Перми Игорь Сапко и глава администрации города Дмитрий Самойлов. Они осмотрели группы, рекреационные зоны и большой современно оснащенный физкультурный зал.

Игорь Сапко:— Мы вводим в строй целых семь учреждений, а в целом по году их у нас появится 13. Это огромный шаг в решении проблемы дефицита мест. Сегодня мы с депутатами и администрацией используем для этого разные формы. В том числе, выкупаем за счет бюджетных средств здания, как в данном случае. Хочу поблагодарить краевых коллег за участие в софинансировании этого проекта. Надеюсь, по достоинству оценят такой предновогодний подарок дети и родители Орджоникидзевского района. Много лет город был в долгу у пермяков и не мог полностью обеспечить потребность в дошкольном образовании. Теперь у нас есть уверенность, что мы с этой задачей справимся.
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика