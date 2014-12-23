Игорь Сапко: «Это огромный шаг в решении проблемы дефицита мест»

По планам 2014 года должный в целом начать работу 13 дошкольных учреждений, а до конца года будет открыто для посещения детей еще 3 здания детских садов на ул. Студенческой, 16, ул. Героев Хасана, 97а, ул. Чердынской, 18а. В декабре уже открылись новые корпуса детских садов №377 по ул. Пихтовая, 14а и №417 по ул. Вижайской, 19а, а также выкупленный корпус детского сада по ул. Хабаровской, 68.