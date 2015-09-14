Павел Печенкин: Я собрал все лучшее для этой «Флаэртианы»

«В этом году мы получили от режиссеров еще более зрелые и глубокие работы. В центре внимания по-прежнему конкретные люди. В лентах можно найти ответы на самые разные вопросы: почему начальник плох, а работники ленивые? Как детям и родителям найти общий язык? Я собрал лучшие фильмы в этой программе, и приглашаю всех желающих посетить наш фестиваль», — Павел Печенкин, президент «Флаэртианы».