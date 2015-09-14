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Posted 14 сентября 2015, 07:51

Published 14 сентября 2015, 07:51

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Павел Печенкин: Я собрал все лучшее для этой «Флаэртианы»

Павел Печенкин: Я собрал все лучшее для этой «Флаэртианы»

14 сентября 2015, 07:51
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Флаэртиана
В этом году фестивалю документального кино исполняется 20 лет.

С 18 по 24 сентября в Перми состоится XV международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», в рамках которого будут показаны документальные фильмы, снятые режиссерами за последний год. В этом году кроме международного конкурса пройдут отдельные смотры российских фильмов и работ студентов и дебютантов.

Отборщики искали картины на крупнейших кинофестивалях со всего мира: Чили, Ирана, Германии, Франции, Румынии, Шотландии, России и других стран.

В международную конкурсную программу «Флаэртина» вошли 14 документальных картин, среди которых два российских: «Длинное. Черное. Облако опускается» (реж. Александ Лихачев) роуд-муви о двух молодых москвичах, которые отправляются на Олимпиаду в Сови, и картина пермского режиссера Галины Красноборовой «Старухи», о жительницах коми-пермяцкой деревни.

«В этом году мы получили от режиссеров еще более зрелые и глубокие работы. В центре внимания по-прежнему конкретные люди. В лентах можно найти ответы на самые разные вопросы: почему начальник плох, а работники ленивые? Как детям и родителям найти общий язык? Я собрал лучшие фильмы в этой программе, и приглашаю всех желающих посетить наш фестиваль»,Павел Печенкин, президент «Флаэртианы».

Кроме основой конкурсной программы пройдет более десяти мастер-классов от деятелей кино, которые приедут со всего мира.

Напомним, что в основную конкурсную программу «Флаэртианы» попадают фильмы, которые соответствуют эстетике заложенной Робертом Флаэрти. В основу таких фильмов ложиться жизнь героя, которая запечатлена согласно законам драматургии на протяжении длительного периода.

Открытие фестиваля состоится в пятницу, 18 сентября, в 19.00 в студенческом дворце культуре ПГНИУ.

#Афиша#Флаэртиана
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